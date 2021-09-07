鄧炳強斥612寫信予在囚人士於監獄延續抗爭　散播危害國安種子

保安局局長鄧炳強今日（7日）出席立法會後，主動向傳媒指發現有正在還柙人士聯同外面的人，企圖在監獄內「建立勢力，從而危害國家安全」。他又指，相關人士們利用的途徑，包括藉神職人員、議員身份探訪時「通風報信」；點名指組織「612」寄信聯繫鼓勵繼續抗爭，散播危害國家安全種子；另又在監獄內「製造特權」，如「壟斷」探訪物品供應；「裏應外合」探視後傳遞一些「煽動性說話」；以及主動提到有人濫用投訴機制，包括向申訴專員投訴。鄧炳強稱，懲教署人員對於被調查可能會感到「沮喪」、「不公平」同「氣忿」，但指會向申訴專員證明懲教署是專業的。



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鄧炳強指，有正在還柙人士聯同外面的人，企圖在監獄內建立勢力，從而危害國家安全。鄧炳強指，途徑包括利用神職人員、議員身份探訪時「通風報信」，及在監房內延續抗爭，他點及批評組織「612」(應意指612人道支援基金)向在囚人士寄信，「發出一啲文件，叫佢哋繼續抗爭，呢啲係嚴重影響到相關人士嘅更生計劃，亦散播危害國家嘅種子。」

被問到「612」寄信，是僅一些說話抑或有涉及行動指示，鄧炳強指，懲教署是更生地方，希望是他們反省，但如有人刻意叫他們不妥協，「出到嚟仲有資助畀你」，違背管方管治，如涉及建立勢力，「絕對同國家安全有關」。

鄧：有人採視後傳遞「煽動性說話」

鄧炳強續批評有人「裏應外合」，探視後傳遞一些「煽動性說話」，另在監房「製造特權」，包括「壟斷」探訪物品供應，指「一方面斂財、另一方面亦都變為特權」。他指多個髮夾、一粒朱古力在監房都是特權，從而可以在監房招攬追隨者，建立影響力。他又指有人嘗試挑戰懲教署管治，如不合作、煽動行為，並以羅湖懲教所日前發生的事件為例，不點名批評正在該處還押的民主派初選案被告袁嘉蔚，試圖在院內建立勢力。

鄧炳強並批評有人濫用投訴機制，包括利用申訴專員，「但係我可以話畀大家聽，雖然咁樣畀申訴專員調查，係可能會感到沮喪、感到不公平同埋氣忿，但我可以講畀大家聽，會一如既往專業、無畏無懼…再一次證明畀申訴專員睇，我哋懲教署同事係專業。」

指壹傳媒公告「謬誤」 稱循刑事方向調查

另外，鄧炳強指壹傳媒公告「存在好多謬誤」，指檢控書已清楚交代檢控理由，但現階段尚待審訊不便透露詳情，惟強調相信可以在法庭審訊中得到更多資訊，重提一宗法庭案件顯示有兩名被告受黎智英指示勾結外國勢力。鄧炳強續指，當局按國安法只凍結相關集團共1,800萬元，壹傳媒5月公告有5.2億元供未來18個月營運，7月披露提前向黎智英及主要股東償還貸款，認為壹傳媒以當局為藉口。鄧炳強指，會循刑事方向調查，有證據會拘捕及檢控。