70歲以上接種率僅27%　政府安排屋邨、商場有針打方便長者

本港長者接種率偏低，公務員事務局長聶德權今日（9日）表示，70歲以上長者的第一針接種率僅27%，政府已於多個地區辦健康講座、醫護單對單諮詢，釋除長者、家屬疑慮。除了推出即日籌外，政府亦會安排在屋邨、商場，為長者進行接種，便利長者。



對於長者接種率低，聶德權認為全社會都要「多做功夫」，因長者是最高危的組別，如本港有新一波疫情，院舍出現爆發，院友死亡率是很高。他說，長者或擔心疫苗副作用，政府已多於地區辦健康講座、醫護單對單諮詢，希望令長者感到安心，並即場打針。另外，家人擔心亦是另一因素，強調政府會加強解說。

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另外，聶德權提到方便性相當重要，除了推出即日籌外，政府亦會安排在屋邨、商場，為長者進行接種。聶說，未來會更針對性，推出更直接、便利的措施，鼓勵市民接種疫苗，又強調政府朝「應打盡打」目標進發。



食物及衛生局長陳肇始則說，政府開放多間疫苗接種地點，形容「總有一間喺附近」，同時衞生署、醫管局及地區康健中心亦有加強服務，呼籲長者把握機會。