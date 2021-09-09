中大醫院24小時急症室下月投入服務　馮康料年底可提供120張病床

今年1月初正式運作的中文大學醫院，今(9日)舉行開幕典禮，中大醫院行政總裁馮康表示該院正分階段啓用，24小時急症室下月起會投入服務，而預料到今年底，醫院將可提供120張病床。他又提到，本月稍後時間將與威院合作，派駐中大醫院醫生為威院耳鼻喉科、泌尿科等專科新症病人診症，倘先導計劃推行順利，可擴展至醫管局其他聯網，以紓緩公院專科輪侯時間。



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中大醫院是全港首間非牟利私家教學醫院，特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀、中大校長段崇智、中文大學醫學院院長陳家亮等今日有出席開幕典禮。

中大醫院行政總裁馮康會見傳媒時表示，醫院於今年1月起分階段運作，4月起陸續增加手術服務及住院病床，7月起則增設腫瘤科及心臟管介入治療等服務，而24小時急症室則於10月起投入服務，有關收費稍後公布。醫院於今年底將可提供120張住院及日間病床，並覆蓋重要的專科服務，未來發展會因應病人需求陸續調整收費及服務範疇。

中大醫院行政總裁馮康會見傳媒時表示，醫院4月起陸續增加手術服務及住院病床，7月起則增腫瘤科、心臟管介入治療等。（羅君豪攝）

派醫生到威院看專科新症 推行順利可擴展至其他聯網

提供私院服務外，中大醫院亦與威爾斯親王醫院達成協議，派駐醫生為耳鼻喉科、泌尿科等新症病人診症，另外會提供胃鏡和腸鏡等日間醫療服務。倘先導計劃推行順利，可擴展至醫管局其他聯網，例如需求較大的新界西聯網，以紓緩專科輪侯時間。

逾7成員已打第一針 無需強制員工打針

員工接種率方面，他指已有超過七成同事接種首針，其中護士更達八成，少數員工則因健康理由尚未接種，被問到是否需仿效其他企業，強制員工打針，他形容目前的接種率水平「幾好」，「去到呢個比率都唔需要我控制。」

中文大學醫院今年1月初正式運作。（羅君豪攝）

被問到海外醫生新修例，他表示公立醫院醫生長期不足，相信市民歡迎有海外醫生來港補充人手，他亦相信政府放寬後，會有方法保障海外醫生水平及質素，對此方面不感憂慮。他又謂，若未來有具質素的海外醫生返港執業，可交流世界各地醫療體制，亦有正面作用。

非中大畢業生優先 馮康：唔會理邊間畢業

至於會否優先聘用中大畢業生，他則指中大醫院主要聘請已完成培訓的專科醫生，「唔會理邊間畢業，我哋嘅同事有中大、港大，咩大學都有。」

移民潮未有令中大醫院聘任及流失現異常

對於坊間指不少醫生相繼離職及移民，馮康表示，他本人不掌握醫生移民數字，中大醫院聘任及流失情況未見異常，他指，不少醫療專業人士亦有移民情況，亦有不同人士因各項因素轉職。

特首林鄭月娥於典禮致辭時表示，中大一連串對醫療的重大舉措，值得讚賞。（羅君豪攝）

林鄭月娥讚賞中大 中大醫院若有擴建計劃必全面配合

林鄭月娥於典禮致辭時表示，中大一連串對醫療的重大舉措值得讚賞，作為中大校監亦引以為傲。中大醫院的落成亦有多重意義，亦向市民提供可負擔的醫療服務，另智慧化的元素亦為公營醫院起示範作用。她續稱，港府一直支持興建中大醫院，包括透過象徵式地價供地，另提供40億元貸款。她又提到，若中大醫院未來有擴建計劃，港府必定全面配合。

中文大學校董會主席梁乃鵬致辭時表示，中大醫院在本港創立很多「第一」，包括第一間由大學全資擁有的私營教學醫院，亦是首間全面電子化的智慧醫院。中大醫院董事局主席利乾則表示，中大醫院的成立，是為了平衡公營及私營醫療體系差異，透過優質及收費透明高的醫療服務，為市民提供多一個選擇。