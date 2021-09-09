三罷旺角警署被擲汽油彈　3男女現場被捕認暴動罪　案押後判

網民前年11月發起「三罷」行動，其中有示威者曾在旺角警署外聚集，並向警署投擲汽油彈。涉案的2女1男今日（9日）在區域法院承認暴動罪，案情指其中2人曾站在示威者前排，1人曾在路障後蹲下並擔起傘及木牌作盾牌，而3名當時僅17至19歲男子，在警方掃蕩行動中當場被捕，其中兩人的手套上被驗出含有微量柴油。案件押後至本月29日，以便索取被告的背景及教導所報告。



本案涉及的3名被告為：周雅桐（20歲，女，髮廊助理）、陳彥希（21歲，女學生）及張境祐（19歲）。3人今承認在彌敦道與太子道西一帶參與暴動。

案情指，2019年11月有網民呼籲市民在當月11至16日參與罷工罷課罷市等，目的為使政府回應示威者的5項訴求。

警方曾以催淚彈及橡膠彈驅散

2019年11月晚上，大批示威者在太子一帶集結堵路，並以雨傘作掩護向旺角警署前進，警方曾進行掃蕩行動，但示威者沒有散去，後來再重新聚集在旺角警署附近，有示威者向警署擲硬物及汽油彈。警方稍後以催淚彈及橡膠彈作驅散，但示威者仍繼續投擲汽油彈。

首被告曾站在傘陣及路障前排

暴動事件期間，首被告周雅桐曾站在傘陣及路障前排，亦曾在路障後蹲下並擔起傘及木牌作盾牌，而她身後的示威者則向警署擲汽油彈。第三被告張境祐則曾蹲下移開一枝金屬桿，也曾站在前線，及曾與其他示威者推垃圾桶。

警方後來再次進行掃蕩行動，而3名被告均在現場附近被捕。首被告周雅桐及次被告陳彥希的手套均被驗出微量柴油。

案件編號：DCCC314/2020