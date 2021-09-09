新冠肺炎｜增兩宗輸入包括菲傭　南韓抵港男子居所安碧苑須強檢

衞生防護中心今日（9日）公布，本港新增兩宗輸入個案，分別從菲律賓及南韓抵港，並已接種兩劑復必泰疫苗，兩人均帶有L452R變異病毒株。其中56歲男病人在潛伏期居於香港，住所為跑馬地藍塘道110號安碧苑，以及工作地點灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室，兩地點已納入強制檢測公告。

另外，今日初步確診個案少於5宗。



兩宗新增個案均為輸入，第12139宗個案涉及一名56歲男病人，居於跑馬地藍塘道110號安碧苑，8月18日離開香港前往美國。他曾於8月16日在香港檢測，結果呈陰性。他乘搭航班KE607於9月7日從南韓返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。該患者在4月10日及5月1日在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月24日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

他於灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室工作，最後上班日期為8月17日。他於潛伏期曾在港居住和工作的地方已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須於明日（10日）或之前接受強制檢測。

另一宗輸入個案涉及一名33歲外傭（第12138宗），她在9月7日乘搭CX918從菲律賓抵港，無出現病徵。她在7月1日及7月22日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

