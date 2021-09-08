強制檢測｜跑馬地安碧苑住戶外遊返港證染疫　住所、辦公室納強檢

衞生防護中心周三（8日）公布，發現一宗由海外地區抵港的初步確診個案，涉及L452R變異病毒株。由於患者在病毒潛伏期的過去21日內，曾在香港逗留，故住所跑馬地藍塘道110號安碧苑、工作地點灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited，都納入強制檢測範圍。

中心亦指，大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園，爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似。為謹慎起見，在8月26日至9月8日期間，身處該校的任何人士，須於9月10日或之前接受強檢。



曾到訪者9月10日或之前須接受強檢

衞生防護中心周三公布，發現一宗由海外地區抵港初步確診個案，患者驗出帶有L452R變異病毒株。由於患者在過去21天潛伏期內，曾在本港居住，故患者曾到過的地方，被納入強制檢測公告，包括以下兩個地方︰

1）任何在2021年8月17日至9月8日期間，曾身處跑馬地藍塘道110號安碧苑超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

2）任何在2021年8月17日，曾身處香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited 超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

以上受檢人士須於9月10日或之前接受檢測，若在9月6日至8日期間檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而受檢人士若在9月6日至8日期間曾接受檢測，亦獲視為已遵從強制檢測公告的規定。但為謹慎起見，已經完成接種新冠疫苗的人士，亦須接受強制檢測。

大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園。（資料圖片）

大埔仁愛堂張慕良夫人幼稚園爆流感須強檢

衞生防護中心亦公布，大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園，爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案。由於病徵與新冠肺炎相似為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。已完成疫苗接種者，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中心指，任何在2021年8月26日至9月8日期間，曾身處該校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於9月10日或之前接受檢測。如受檢人士選用中心派發的樣本瓶檢測，則須於9月12日或之前交回樣本收集瓶。受檢人士若在9月6日至8日期間曾接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至9月8日）▼



政府於日出康城、愉景灣增設流動採樣站

而政府將於周四（9日）增設兩個流動採樣站，為須接受強檢的市民，提供免費服務。，包括︰1）將軍澳日出康城2A期—領都6樓平台（近第2座）；2）愉景灣明翠徑3號觀霞樓對出空地。