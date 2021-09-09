男警罵子垃圾兼拖鞋掟子　妻決定不追究　官尊重意願准守行為3年

男警涉嫌在一單位內大聲辱罵年幼兒子「垃圾」及「搞亂呢個社會」等，並用腳踢及用拖鞋掟兒子，單位內拍攝到的片段卻流出，並在網上廣傳。警方經調查後拘捕該名男警，並控以他虐兒罪名。案件今(9日)在東區法院再提訊，控方指男警接受心理輔導後，與兒子關係已改善，其妻亦決定不再追究。主任裁判官徐綺薇直言覺案件中的暴力程度高，覺男警似完全失控，惟亦尊重事主母子的意願，准男警自簽保守行為3年，其間要嚴守社工指示，並須定期接受輔導。



被告姓曾，42歲，原被控一項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪，指他於2020年1月13日在鴨利洲海怡半島一單位內，作為管養及照顧5歲男童X的人，故意對X施襲，並相當可能導致他受到不必要的損害。

與子每周見面關係已改善

辯方透露，被告與妻子已分開，正進行婚姻訴訟，社工亦有為他們一家三口的關係作評估報告，被告現時每兩個月接受社工輔導一次，並在社工安排下每星期探訪兒子一次。

控方則稱，被告現時與兒子相處融洽，由於被告的妻子決定不再追究，基於事主母子的態度改變，故申請以簽保守行為方式處理。

官指暴力程度高被告像完全失控

惟徐官在作出命令時稱，她看過事件相關的照片，認為所涉的暴力程度好高，覺被告像完全失控，認為案情非常嚴重，若經檢控並被定罪，可判即時監禁，但考慮到事主母子的意願，亦同意糾纏下去或會帶來情緒衝擊，最後批准被告簽保守行為。

案件編號：ESCC 1668/2021

去年網上流傳一段男子疑虐兒影片。(詳看下圖)