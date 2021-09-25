支聯會解散｜從支援愛國民主運動到涉煽動顛覆政權　32年歷史告終

支聯會成立32年，最為人熟悉的畫面，是多年一直風兩不改，於維園舉行六四燭光晚會。在《港區國安法》生效一年多後，支聯會多名常委面臨起訴，是港府首度引用「煽動他人顛覆國家政權罪」。今天（25日）餘下的支聯會代表通過解散，正式劃上句號。

由1989年聲援內地民運而成立，走過32年光陰，直至出現爭議、被國安處調查起訴，現時支聯會多位核心成員身在獄中。昔日維園燭光如海的畫面，或將永遠停留在歷史中。



1989年5月21日，香港出現首次歷史性的百萬人大遊行，支聯會於遊行中宣布成立。（支聯會網站）

始於天安門愛國民主運動

支聯會全名是「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，因聲援內地八九民運的愛國民主運動而成立，創辦者是已故的司徒華。1989年春夏之交，中國爆發民主抗議運動，5月20日中國政府宣佈北京市戒嚴，翌日香港出現首次百萬人大遊行，支聯會在遊行中宣布成立。5月28日，支聯會主辦「全球華人大遊行」，香港共有150萬人上街，是本港首度有逾百萬人響應的大規模遊行。

支聯會五大綱領：

釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國



從1990年起，支聯會每年都會在6月4日舉辦悼念六四晚會，現場燭光如海。圖為2019年的三十周年六四集會，大會公布有逾18萬人出席。（資料圖片／李澤彤攝）

風雨不改舉辦六四晚會 今年燭光首次絕跡維園

自六四事件發生後，支聯會由1990年起，每年6月4日晚上，都會在維園舉辦燭光晚會，多年來風雨不改。過去燭光晚會的參與人數相當波動，更一度被批評「行禮如儀」，亦有人不滿支聯會部份網領，被學生代表等杯葛。不過，年復年的六四晚會仍然為人熟悉，亦被國際社會形容是「一國兩制」的重要指標。根據大會公布數字，最多人參與的六四集會為2014、2019年，達18萬人。

然而，警方已連續兩年以新冠肺炎疫情為由，反對支聯會在維園舉行六四燭光晚會，政府警告出席未經批准集會屬違法。今年的6月4日，是《港區國安法》生效後首個六四，警方在銅鑼灣及天后一帶佈防，六四夜維園球場內首次燭海不再，與昔日畫面大相徑庭。

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多名常委去年硬闖維園被控非法集結

六四晚會2020年首次被禁舉行燭光晚會時，支聯會、民主派等部份人如常到場悼念，包括支聯會第一屆常委兼秘書何俊仁、委員張文光及楊森等，他們及後被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪。

▼近三年6月4日晚 由燭光無限到空無一人▼



▼2016年至2020年六四晚會維園足球場▼



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▼2016年至2020年六四晚會主題▼



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▼2016年至2020年維園六四晚會及其他場面▼



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六四紀念館被指違例 近日警方登門蒐證換鎖

六四事件30周年，支聯會於旺角重置的「六四紀念館」，重要展品有六四中遭子彈穿頭的學生王楠遺物，包括他當時戴的留有彈孔的頭盔、破碎的眼鏡及以及子彈殼。支聯會今年5月30日重開六四紀念館，惟兩天後即有食環署派員上門巡查，並指紀念館未有領取娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，紀念館亦因此無法重開。

直至9月9日，警方國安處人員到「六四紀念館」破門蒐證，並檢走不少證物，包括展品和展板。事後，紀念館單位大閘被裝上新鎖頭，並被貼上「聯絡旺角警署」的字條。在9月20日，支聯會才獲允許重新進入單位。

▼2019年4月26日 六四紀念館展品▼



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▼2021年9月9日 國安處到六四紀念館搜證▼



被國安處質疑是「外國代理人」

警方國安處在今年8月，曾去信支聯會多名常委及相關團體，指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄。

9月5日，多名支聯會常委召開記者會，表明不會按警方要求提交資料，並質疑警方濫權。支聯會副主席鄒幸彤表示，「如果與外國（組織）接觸就是外國代理人，全世界都是外國代理人。」

9月8日，支聯會副主席鄒幸彤被警方帶走。律政司翌日起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤及支聯會「煽動他人顛覆國家政權」。（資料圖片／黃偉民攝）

開會討論解散 多名常委被控「煽動他人顛覆國家政權」

支聯會壓力日深，當天鄒幸彤宣布，將會把支聯會的解散決議交付會員大會，會方將於9月25日下召開特別會員大會商討。

不過，國安處在9月8日，已率先拘捕多名支聯會常委會成員，指他們未有按要求提供資料。直至9月9日，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被控「煽動他人顛覆國家政權罪」。

9月25日在旺角六四紀念館舉行的支聯會特別會員大會，最終以41票贊成、4票反對、零票棄權，大比數通過正式解散；並在無反對下通過委任蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。支聯會隨之走進歷史。