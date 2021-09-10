沙田T4主幹路擬2023年底動工　或致鷺鳥碰撞　擬限施工時間減滋擾

沙田市中心地區交通經常出現擠塞，土木工程拓展署事隔15年，重推「T4號主幹路」項目，希望縮短來往馬鞍山及荃灣、西九龍的行車時間，紓緩區內道路和路口在繁忙時間的交通擠塞問題。建造工程暫定於2023年第四季動工，並於2028年第三季完工。



土木工程拓展署在環評報告指出，為期6個月的實地生態調查發現，有少量至中等數量的鷺鳥，會於香港文化博物館和文禮閣之間地區夜宿。T4路施工及運作期間，或令鳥類碰撞，亦可能滋擾雀鳥飛行路線，更有機會直接令野生動物受傷或死亡。



為緩解影響，報告建議限制距離鷺鳥夜宿地100米範圍內的施工時間，並避免直接影響該處。另外，項目環評又指，位於屋苑「溱岸8號」旁的擬議半密封式隔音罩的高度已仔細設計，務求盡量減少干擾雀鳥的飛行路線，減少各種潛在滋擾。



港府於2006年曾刊憲於沙田興建T4號主幹路，不過當時遭到居民反對，最終計劃擱置。土木工程拓展署在最新環評報告指出，現時往返馬鞍山地區和荃灣、西九龍的交通，需途經大埔公路（沙田段）及其他沙田區內道路，建議T4路連接沙田路與青沙公路及城門隧道公路，提供直接連接的繞道，縮短行車時間，並避免車輛途經沙田市中心地區。

拓展署又預料，項目能改善大埔公路（沙田段）及沙田區內主要道路的交通擠塞情況，亦能吸引往返馬鞍山和荃灣、西九龍的交通，從而疏導區內交通網絡，令區內路口容車量有所提升。

工程分架空道路段及隧道段

在走線方面，擬建的T4路在西端與城門隧道公路和青沙公路連接，新建道路會在城門河道北面，以架空道路形式建造，配合現有行車道的高度；架空道路在跨過城門河道後，會在河道南岸下降，然後在沙田頭村對出的地下以隧道形式通過，再逐漸上升，連接沙田路。

拓展署表示，擬建的T4路位於已高度發展的沙田市中心一帶，四周都是工業大廈、住宅樓宇、鐵路和公路設施，只剩有限的施工空間預製及吊運行車橋結構、設置臨時儲存區等，故採用以吊樑機分段安裝預製橋樑組件的方法，建造高架路段。

工程將影響景觀 隔音屏盡量採用配合環境和悅目設計

港府2006年提出興建T4路計劃時，曾有報道指，居民反對原因是新路破壞景觀等。當局最新環評報告亦承認，項目在施工和運作階段，難免造成景觀及視覺影響。然而，工程會透過多種方法來減少影響，包括盡量將施工範圍維持在現有道路系統之內、為噪音緩解結構例如隔音屏障等，採用能夠配合環境和悅目的外觀設計。

工地範圍內1,050棵樹遭移除

在植物方面，該項目將永久損失約2.8公頃的天然或半天然生境。而附近的6棵已登記的古樹名木會全部在原地保留，惟約有1,051棵現有樹木將受工程影響，當局計劃只會移植在香港文化博物館外的一棵具特殊價值、樹身龐大的垂葉榕，其餘1,050棵樹木將會移除。另外，工程範圍內記錄到土沉香等10種具保育價值的植物，報告提出包括保育及移植等緩解措施。