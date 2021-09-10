少年自殺率趨升響警號　初中生不停噴酒精被同學排斥輕生獲救

香港大學防止自殺研究中心今日（10日）公佈最新自殺數據，2020年香港標準化自殺率估測為9.1（即每十萬人有9.1人自殺），是近九年新低。惟15歲或以下少年自殺率，由2019年的0.7，升至2020年的1.3，即每十萬人有1.3人自殺，升幅近一倍。15至24歲的女性自殺率，亦由2019年的4大幅升至2020年的6.1。



中心總監葉兆輝說，疫情下停課影響學生社交，低年級及基層學生尤其嚴重；而移民潮下，年輕人須面臨離別朋友、更換老師等，易有壓力及情緒困擾。



香港大學防止自殺研究中心公公佈最新自殺數據分析。（鄧穎琳攝）

學者：不宜以隔離學生、建議轉校等方法處理

香港大學防止自殺研究中心培訓顧問兼香港專業輔導協會認證輔導師張鳳儀說，曾有中三資優學生因太過憂心染疫患上強迫症，外出回家後不停洗澡、在學校課室不停噴灑消毒火酒及搓手，影響到其他同學遭疏遠排斥，校方為免影響課堂，建議改為單獨在校務處上課，致其情緒及社交問題難有改善，有輕生念頭，幸被發現性命無礙。另有中五生無法專注網課，轉為「打機」尋覓存在感，致成績一落千丈，漸漸自信心更低，影響正常社交。

張鳳儀提醒，學校在平衡課堂需要之外，亦要關顧學童心理情況，不宜單跟進學業，又或以隔離學生、建議轉校等方法處理。

張鳳儀提醒，家庭衝突對年紀少的學童影響甚大，曾有10歲男童自殺，遺書內容顯示他誤以為自己是父母衝突源頭，終因怪責自己而自盡。她直言，即使父母無法避免在子女面前吵架，事後宜在子女面前和好，加強家庭溝通。同時不宜灌輸學業成績等於一切的觀念予子女。

張鳳儀提醒，家庭衝突對年紀少的學童影響甚大。（鄧穎琳攝）

停課令學生無法維持學校社交生活

中心總監葉兆輝說，15歲以下人士的自殺率一直維持低水平，國際上甚少作大型統計分析，惟他留意到近年香港青少年自殺有上升趨勢，故特別提出希望社會關注。他指出，15歲以下自殺學童多受停課及家庭衝突影響，而15至24歲自殺女子則多因學校生活不順（如被欺凌、讀書壓力）、有感情困擾或面對精神健康問題等。

葉兆輝解釋，疫情下停課，學生無法維持學校社交生活；移民潮下家庭舉家離港，在港年輕人須面臨離別朋友、更換老師等，易影響青少年精神健康。當中基層學生因支援少，影響頗大，他建議政府不應忽略停課對學生的影響，並參考外國經驗，萬一疫情爆發，安排學校最遲關、最早開；若要分批復課時，亦不宜只照顧高年級學生。

「疫情下停課對高年級影響唔大，反而係愈細影響愈大，因為難建立自己嘅網絡，所以低年級、低收入家庭更加要做多啲。」