本港女長者自殺率升29%　港大︰移民潮或感被遺棄　增自殺風險

今日（9月10日）是一年一度的世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心公佈最新香港自殺數據。2020年香港標準化自殺率估測為9.1，雖錄近九年新低，惟三個群組情況值得關注，包括15歲或以下、15至24歲女性，以及60歲以上女性。



港大防止自殺研究中心，根據死因裁判法庭提供數據，估測2020年本港自殺率為12.1（即平均每100萬人中，曾有12.1人自殺），較2019年的13.1略低，亦是自1997年有紀錄以來，第二次回落至此水平。按全球人口年齡結構調整後，2020年標準化自殺率估測為9.1，低於2016年國際水平的10.5，數據亦創近九年新低。

若按年齡及性別群組作分析，60歲或以上女性群組自殺率按年升29%，由每10萬人口有11.9人自殺升至15.3人。自殺者特徵包括寡婦、獨自生活及有非同住子女。葉兆輝估計移民潮或令老人家有被遺棄感覺，增加自殺風險。

葉兆輝指基層學生在疫情下因學校停課影響尤其大。（資料圖片／歐嘉樂攝）

青少年自殺率有上升趨勢

而15至24歲自殺女性由2019年的4，升至2020年的6.1。中心估計，他們多因學校生活不順，如被欺凌、有讀書壓力，面對感情困擾或面對精神健康問題等。

至於15歲或以下青少年群組，自殺率亦由2019年的0.7升至2020年的1.3。葉兆輝形容，有關人數不多，卻有上升趨勢，基層學生在疫情下因學校停課影響尤其大，他建議政府不應忽略停課對學生的影響，並應參考外國經驗，安排學校最遲關、最早開。

中三女生憂疫情患強迫症 課室不停噴灑消毒火酒

葉兆輝續指，疫情無疑影響到青少年的情緒健康，停課無法維持學校社交生活，移民潮下家庭舉家離港，在港年輕人面臨離別朋友、更換老師等。中心分析的自殺個案中，曾有中三女生，因憂心新冠肺炎疫情患上強迫症，在學校課室不停噴灑消毒火酒，影響到其他同學遭排斥，校方其後安排她單獨在校務處上課，令情緒及社交問題未獲處理。