國泰炒無接種疫苗員工　聶德權：企業盼爆發時保護員工、免陷停頓

國泰航空解僱無打針又未能提供醫療證明的機組人員。公務員事務局局長聶德權認為，企業要求員工接種疫苗，是希望疫情爆發時保護員工及避免企業陷入停頓，提到超過九成公務員已注射第一針疫苗，相信無打針又無檢測的公僕非常少。



國泰航空日前表示，新冠疫情在全球大流行，難以安排未打針的機組人員執勤。國泰解僱未打針又無提供醫療原因的機組人員。聶德權表示企業要求員工打針，是希望疫情爆發時保護員工，以及避免公司運作停頓，而特別高風險的工種包括機場員工，更加身處防疫第一線要嚴陣以待，有關解僱安排需按法律處理。

聶德權認為，機場員工身處邊境第一線，更加應該打針。（廖雁雄攝）

政府亦要求公務員9月1日打針，因個人原因而沒有醫療證明不打針，便要自費在辦公以外時間定期檢測。聶德權稱，逾九成公務員已注射第一針疫苗，相關安排運作暢順，相信無打針又無檢測人數非常少。他呼籲企業亦要求員工接種疫苗或每兩周做一次病毒檢測，以提升接種率，又強調員工可選擇接種疫苗或檢測並無不公平情況

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