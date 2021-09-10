林鄭預告施政報告：政策規劃跳出深圳河　撤「積極不干預」做法

行政長官林鄭月娥今日（10日）在香港都會大學發表演說，指近日忙於籌備其任內最後一份《施政報告》，希望能有別於以往短視的諮詢，能如市民所望「勾劃未來」，令香港由亂轉治，再到興盛。

她預告下月發表的《施政報告》將會提出多方面的改革，包括研究如何將本港的政策規劃跳出深圳河的限制；以及一改以往「積極不干預」的做法，研究批出土地予海外大藥廠落戶本港；以及，革新現時官僚的政府機制，以推動本港成為「文化藝術交流中心」。她又指，本港對內地科研人才和學生來說極具吸引力，多間大學院校均希望她與教育部商討，放寬招收內地生的限額。



要搶嘢你就要整啲政策出嚟，有陣時攞啲錢出嚟，總之你就唔好落後於形勢。 行政長官林鄭月娥

批評以往規劃「去到深圳河就停㗎喇」

林鄭月娥表示，立法會回歸理性後，行政機關構從此有信心將想得到、符合市民利益的事做得到，而不會再被抹黑、攻擊，或採取更激烈的行動，令一切努力付諸流水，現時政府人員可重拾其角色，加上中央的支持和立法會理性的環境，政府及後便要提升其能力，她提到近日與同事研究時，提出「四新精神」的概念。

她表示，首要的是「空間拓新」，政府以往的規劃「去到深圳河就停㗎喇，深圳河以北係一片空白」，但在空間拓新下，「政府規劃不能到深圳河以南便停下來，而是要研究深圳河的對岸」，以及如何利用「一河兩岸」和口岸經濟以提升本港的經濟容量，包括利用與流浮山僅4公里之遙的前海帶動產業提升，「呢個空間拓新令到我哋好似突然間多咗好多地方可以做。」

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研吸引海外大藥廠落戶本港

其次是「觀念更新」，她表示當局正進行有關概念，「唔好成日話不干預，唔好成日話市場主導，有啲一定係政府行為，其實大部分嘢都係政府行為，不過睇下你個政府行到幾深㗎啫。」她特別提到生命健康、科研等企業極具優勢，當局可吸引海外大藥廠落戶本港進行科研和製藥，「但冇地呀嘛，你叫一個藥廠去買返一幅商業地佢買唔起，一個甲級寫字樓嘅商業地係太貴。」她認為要發展有關產業，便要批出土地予相關企業發展，吸引它們落戶香港。

她又指政府的機制亦要革新，尤其是本港要成為「文化藝術交流中心」，惟本港欠缺「文化局」，無法進行文化推動工作，因此有必要思考革新機制，令政府能更有利於推動有關工作，以及處理不同部門的分裂、割離，她形容此現象「為人詬病」，惟她指革新細節仍要「賣關子」，透露將於下月6日發布的新一份《施政報告》揭盅。

最後一個「新」則是「政策更新」，她表示不少政策和法例都無與時並進，尤其是配合創新科技和智慧城市，不少仍然很舊，認為現時立法會回歸理性後，便要推動政策創新，已要求同事檢視每個範疇，包括社區建設。她又提到三個地區的整存計劃，包括她擔任發展局局長期間，應對皇后碼頭一役後推出的「保育中環」項目，以及期後推出的「起動九龍東」，「躍動港島南」。

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批評官員以往抱着「有麝自然香」態度

對於北京提出橫琴及前海的發展方案，林鄭月娥大派定心丸指，本港的地位不會弱化，要抓緊其定位，扮演重要角色，包括政策、網絡、法律，除了促成者（facilitator）的角色外，亦同事要做推廣者。她批評官員以往抱着「有麝自然香」的態度，靜待別人發掘本港的優勢和潛能，但現時國際競爭大，內地經濟起飛，特區政府並不能落後形勢，在促成香港有助融入大灣區的政策和法律的同時，亦要向國際推廣香港的優勢。

她又指，本港對內地科研人才和學生來說極具吸引力，又舉例指香港大學校長張翔、副校長宮鵬和申作軍均是內地人，而多個院校，包括香港都會大學面對吸納內地生的上限的制肘，希望她與教育部商討，放寬有關限制，讓其他高質素內地生來港升學，畢業後再留港一年找工作，形容此是香港累積人才的方向之一，而積極有為的政府才能推進本港發展，「要搶嘢你就要整啲政策出嚟，有陣時攞啲錢出嚟，總之你就唔好落後於形勢囉。」