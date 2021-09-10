移民潮｜林鄭：聽到啲故仔話去到好淒涼　籲擬移民市民三思

香港過去一年迎來新一波移民潮，特首林鄭月娥今午（10日）出席香港都會大學（前稱香港公開大學）講座時被問及移民潮，她稱以平常心看待，認為市民有其選擇的自由，政府無法限制。她稱聽說不少港人在海外的生意強差人意，「我又聽到有啲故仔都話去到都好淒涼，又唔習慣，讀書要畀多好多學費」，呼籲正在考慮移民的市民要三思。

林鄭月娥又強調本港仍具備吸引力，海外人才爭相透過優才和「傑出創科學人計劃」申請來港，對年青人放棄本港未來的機遇感到可惜。



「要喺公立學校亦都有種種嘅適應問題」

林鄭月娥在都會大學演說時，被問到對移民潮的看法，她表示，《港區國安法》實施後，多國放寬對港人移民的限制，強調自己對此「好平常心」，「因為每個人都有佢自己嘅選舉，喺邊度居住、就業，或者成家立業嘅自由」，又指自己覺得這城是好的便不必擔心，只會感到可惜，因為這批人在多國疫情失控之時，放棄了香港不錯的發展。

香港有咁多嘅發展，香港依家控制疫情又幾好，可以咁多人坐埋喺度，大家唔好忘記好多地方都仲係lockdown（封城）緊。 特首林鄭月娥

她續指，希望仍在考慮移民的市民，應再了解各方面的發展，以及落腳地的情況。「我又聽到有啲故仔都話去到都好淒涼，又唔習慣，讀書要畀多好多學費，當然係英國嗰啲最好嘅independent school（私立學校），如果你畀唔到學費，要喺公立學校亦都有種種嘅適應問題。」

她表示，不能形容移民是壞事，亦不能說反對移民，「我對移民嘅睇法係中性，不過我覺得香港係有佢好優秀、亦都可以吸引到人才嘅地方。」

▼移民潮下 香港機場送別場面不斷▼



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人才基本上係流動嘅，你有邊個地方好，佢咪去邊度囉；邊度有機會，佢咪去邊度囉！ 特首林鄭月娥

親自審閱「傑出創科學人計劃」申請人履歷

面對年輕人流失，林鄭月娥表示，香港要發展便要加緊吸納人才，形容香港仍非常有吸引力，甚至是更勝從前，特別提到早前長期不滿額的優秀人才入境計劃，申請人數去年飆升，今年上半年批出的個案已佔約限額的一半，當中大部分學歷更達碩士和博士級，有關委員會已催促政府增加限額以應付需求。

林鄭月娥在去年《施政報告》提出「傑出創科學人計劃」，她透露首批申請已完全審批，提名人數逾百人，當局已從中挑選約40名精英，；她又表示親自審閱所有人的履歷，形容許多申請人均很優秀，研究亦具原創性，雖然香港商業科技並不能相提並論，這些人才仍願意遠赴來港發展，因此她作為特首對本港的前景並不感到憂慮。

▼6.30機場送機情景▼

