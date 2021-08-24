促成政府引入肌肉萎縮新藥　周佩珊勞工處實習　林鄭月娥到場探望

患有脊髓肌肉萎縮症的周佩珊，數年前花近4個月時間，去信特首林鄭月娥陳情，促使政府治療脊髓肌肉萎縮的新藥。行政長官辦公室今晚（24日）發稿，提及周佩珊現就讀港大四年級，並正在勞工處進行短期實習，林鄭月娥今日到場探望，又強調政府重視殘疾人士福祉，會繼續推行各項促進就業措施。



2018年，行政長官林鄭月娥（左二）今在食衞局局長陳肇始教授（右一）和港大醫學院院長梁卓偉（左一）陪同下，到港大學生宿舍探望周佩珊（中）。（政府新聞處）

花4個月寫計劃書感動林鄭月娥

周佩珊在2017年時，得悉國際藥廠Biogen研發了一種新藥物Spinraza，對治療脊髓肌肉萎縮症有幫助，為了有關病人的福祉，花近4個月撰寫一份在香港引入該藥物的計劃書，並到行政長官辦公室外提交該計劃書，林鄭月娥當時親自接收，並承諾會積極跟進，親自去信藥廠，促成引入新藥。

林鄭月娥今日（24日）到上環海港政府大樓探望正在勞工處短期實習的周佩珊。（政府新聞處）

周佩珊港大讀書 實習做展能就業科就業顧問

時隔數年，周佩珊現正在香港大學就讀四年級學士學位課程，暑假參加了公務員事務局為殘疾學生設立的短期實習計劃，被安排在勞工處展能就業科香港區辦事處工作了七個星期，負責協助展能就業科的就業顧問，為殘疾人士尋找工作和製作宣傳資料。

行政長官辦公室稱，周佩珊近年在藥物支援下，身體情況有所改善，且十分喜歡實習期間工作，希望將來投考公務員。從新聞處發放相片可見，周佩珊已無戴着呼吸面罩。

林鄭月娥表示，對於周佩珊繼考入香港大學後，現正計劃投入職場，堅毅意志令人敬佩，強調政府重視殘疾人士福祉，會繼續推行各項促進他們就業的措施，讓他們憑自己的能力在不同工作崗位貢獻社會。

2018年，行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始教授到港大學生宿舍探望周佩珊。（政府新聞處）

促市民透過電視支持殘奧選手

另外，林鄭月娥提到政府積極推動展能運動，讓殘疾人士透過體育運動發揮所長。東京2020殘疾人奧運會今晚開幕，香港派出24名運動員參加8個項目賽事，她形容香港展能運動員過去殘奧會成績輝煌，鼓勵市民透過電視支持，推動他們爭取佳績。