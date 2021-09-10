強制檢測｜7處上榜　慈康邨居民返港確診　根德閣有住戶外地染疫

再有外遊返港居民確診新冠肺炎並帶L452R變異病毒株。食物及衞生局周五（10日）晚上公布強制檢測公告，由於患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，其曾居住的慈康邨康健樓及到訪的重慶大廈C座地下上榜；另外三人離港後在海外確診，他們曾居住的將軍澳馬游塘村112A，觀塘悅品海景酒店、界限街根德閣3座納入強檢名單，當中根德閣3座昨已因一名返港居民入境時確診而已上榜。



另外西營盤明愛凌月仙幼稚園及愉景灣智新書院一年級爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及訪客也需強制檢測。



一名外遊返港居民離港前曾到重慶大廈C座地下，由於患者帶有變異病毒株，曾到重慶大廈C座地下人士要強制檢測。（資料圖片）

兩大廈因涉及L452R變異病毒的初步確診個案曾到訪，而被納入強檢名單。任何8月20日至9月10日曾身處九龍黃大仙毓華街75號慈康邨康健樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），需要在9月12日（下周日）或者前接受檢測。

任何8月20日或21日下午2時至下午7時曾身處重慶大廈C座地下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），需要在9月12日或者前接受檢測。

界限街根德閣（資料圖片／中原地產網上圖片）

3海外確診者離港前住所要強檢

另外早前有港人到達國外後確診通報，3處地方上榜。8月15日至9月10日曾身處將軍澳馬游塘村112A號超過兩小時的人士、8月30日至9月10日曾身處觀塘偉業街163 號悦品海景酒店．觀塘超過兩小時的人士、以及8月10日至9月9日身處界限街 137號根德閣 3 座超過兩小時的人士，均需要在9月12日或者前接受檢測。

如果在9月8日至10日之間已經檢測，可獲豁免。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有一間學校及另一間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。8月28日至9月10日身處西營盤薄扶林道54號地下至1樓明愛凌月仙幼稚園超過兩小時的人士、或8月28日至9月10日身處大嶼山愉景灣智新書院就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，需要在9月12日或者前接受檢測。如果在9月8日至10日之間已經檢測，可獲豁免。

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