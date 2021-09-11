團體辦生涯規劃活動　逾20間公司為中六畢業生提供實習機會

香港青年交流促進聯會及童軍知友社，為完成文憑試的待學或待業生，提供生涯規劃訓練。計劃有超過20間公司參與，為學生提供實習職位。



民政事務局局長徐英偉致辭時分享畢業後首份工作經歷。（張嘉敏攝）

「童你啟航-離校生個人升學和就業支援服務計劃」為學生提供職涯規劃工作坊、模擬職場面試、行業參觀、工作體驗等。計劃有超過20間公司參與，包括公關公司、會計師、測量師行、飲食及銷售公司，亦有環保企業等。計劃對象為已完成2019/20及2020/21年文憑試的待學或待業生，名額共有30個。

計劃今日（11日）舉行開幕禮，民政事務局局長徐英偉致辭時分享畢業後就業經歷，指當時亦感迷惘，而首份工作於銀行任職，當年工作經歷至今仍受惠。他稱政府自2016年起設資助計劃供機構辦生涯規劃有關活動，而疫情下機構亦開展網上學習，加強對學生支援。

童軍知友社總監徐小龍稱，機構自2015年起舉辦活動為學生提供生涯規劃活動，今次活動亦加入新興行業。

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