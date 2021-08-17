勞工處招聘會提供3000職位　中年求職男願降級減薪：有份工已好好

疫情衝擊經濟差，失業率高企下應屆畢業生人浮於事，搵工難。勞工處今明兩天於旺角麥花臣場館舉行招聘會，提供逾3200個職位空缺，號稱有大量適合年青人及畢業生的空缺。不過，今日上午現場所見，招聘會略顯冷清，入場年青人亦不多。反而，有失業逾年的中年男士為求得一工，不介意降級減薪，「有工返已經好好」；有飲食業人事部代表指，疫情趨穩，空缺增多，對於不少求職者關注注射疫苗是否入職先決條件，他強調非強制，視乎員工意願。



勞工處今（17日）、明（18日）兩天的招聘會以「開創新天地」為主題，提供大量工作機會，包括管理見習生、教育中心導師、文員、店務員、保安等，部分適合年輕人及應屆畢業生，每日各有30間機構設置攤位，作職場招聘。

今日上午11時許到場視察，入場人士不多，大多數是中年人，年輕人寥寥可數。現場有公司代表指，今日確較冷清，「同一時段，比起之前（同類招聘會）少咗好多人，可能疫情關係啦，又或者而家時間尚早。」

年逾50歲何先生，原本任職機械工種，但受疫情衝擊，公司業務嚴重萎縮，「因為依家無咗大陸市場」，遂不幸被解僱，現時已失業逾年。何指，疫情期間搵工特別艱難，亦相信因年紀問題，雖有面試機會，但全無回音，「好多時都係去到（見工），然後畀份另一工種你，問你做唔做。」

遣散費幾近耗盡 靠太太收入養家

有大學程度的何先生續說，相信已難再獲聘為管理層，遂轉而尋求技工職位，料人工起碼減三成，「都無辦法，有得返工已經好開心。」他又指，舊公司給予的遣散費幾近耗盡，期間曾做散生維生，「唔係成日有得返，好唔穩定，已考保安牌，以備不時之需，依家主要係靠太太收入養家，希望自己快啲搵到工。」

何先生本任職機械工種，但疫情令公司萎縮，不幸被裁淪失業大軍，見工多次也無回音。(陳淑霞攝）

19歲仔開工不足 父親陪到招聘會「幫吓眼」

19歲的周先生在父親陪同下到場尋求工作機會。他指，原本在飲食業當兼職，但疫情關係開工不足，「以前一個禮拜都返幾日，依家得返一日」，希望可以另覓較穩定工作，「睇吓有無嘢啱自己。」周爸爸指，兒子只完成中三課程，學歷及工作經驗較「輸蝕」，遂陪同搵工「幫吓眼」，「咁係我個仔嚟㗎嘛。」

陳先生（墨綠色衫者）期望轉工作跑道，遂到場尋找工作機會。(陳淑霞攝）

任職文員、25歲的陳先生則期望轉轉工作跑道。他指，文員晉升機會較不明朗，人工亦相對偏低，遂打算了解其他行業前景。

有中菜飲食集團人事部負責人表示，隨著疫情轉趨緩和，較多職位空缺，「市道好咗，多人流失咗，所以相對會請多咗人。」他又指，不少求職者關注接種疫苗是否聘用先決條件，他強調公司並無硬性規定，全屬自願性質，「我哋有C類餐廳，亦有D類，所以可以彈性安排。」

招聘會85%為全職空缺 62%空缺毋須相關工作經驗

今次招聘會，約85%為全職空缺，大部分月薪介乎11000元至19000元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約62%的職位空缺毋須相關工作經驗，並適合應屆畢業生申請。開放時間為上午11時至下午5時半，費用全免。

▼8.16 美食博覽最後一日▼

