庇利街項目市建局擁十年營運期　韋志成：有助促進小區規劃一體化

位於土瓜灣的庇利街/榮光街發展項目，早前恒基地產以81.89億元投得，將會與市建局合作發展。市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌，指項目在落成後，市建局和恒基地產將共同營運和管理其中的商業部分，為期10年，而日後項目商業部分的營運，市建局將擁有三成的權益。

韋志成解釋，庇利街項目有其他相連發展項目，並會在日後不同時間落成，故10年的共同營運期，可讓市建局參與項目內商業和地區設施的營運和決策事宜，以促進小區規劃一體化，又指從項目的回標數目及中標結果，反映有關要求對發展商的出價並無構成顯著影響。



日後土瓜灣將設一條貫通不同項目的步行購物街。（市建局圖片）

市建局在2016年開始以「小區發展」模式，在土瓜灣小區開展整體規劃策略。韋志成表示，庇利街項目是「小區發展」內最大規模的項目，完成後提供約1,150個住宅單位。

市建局設10年營運期

韋志成表示，庇利街項目落成後，市建局和恒基地產將共同營運和管理其中的商業部分，為期10年。按照合作發展協議條款，日後項目商業部分的營運，市建局將擁有三成的權益，而其所佔的預計總收益連同項目的中標金額，總估值超過90億元。

他解釋，由於「小區模式」下連同庇利街項目在內的8個相連發展項目，將在不同時間發展和落成，故市建局為項目的商業部分設10年的共同營運期，使市建局可參與項目內商業和地區設施的營運和決策事宜，促進小區規劃一體化和可持續發展。

他又說，雖然項目的規劃及設計要求較高，但從項目的回標數目及中標結果，反映有關要求對發展商的出價並無構成顯著影響，又指其回標數目與歷年市建局大型項目回標的情況相若。而項目的市場估值和每平方呎樓面兩者，均屬市場估值範圍的中位數，符合市場預期。

土瓜灣庇利街/榮光街項目為繼觀塘凱滙後，市建局最大型的住宅項目。（資料圖片）

鴻福街項目將邀請合作發展意向書

韋志成表示，鴻福街／銀漢街的發展項目已完成清場、安置和平整地盤的工作，相關招標程序的籌備工作亦到最後階段，預計將會在短時間內邀請合作發展意向書。鴻福街地盤面積約4,600平方米，重建後預計可以提供約750個中小型住宅單位。