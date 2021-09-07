市建局大角咀槐樹街項目　成首個應用混凝土「組裝合成」私人住宅

市區重建局今天（7日）公布，經過公開招標及評審後，董事會批准將大角咀槐樹街重建項目的上蓋工程合約，批予俊和建築控股有限公司，以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建。此項目將會是全港首個以此建築技術興建的私人住宅項目。



項目地盤面積約417平方米，完成後提供約3,130平方米的住宅樓面面積。（市建局供圖）

以「先裝後嵌」方式 建造工序在廠房進行

項目地盤面積約417平方米，完成後提供約3,130平方米的住宅樓面面積，可建69個住宅單位。本項目的地基工程已在2020年10月動工，整個項目預計在2023年第四季完成。

政府近年積極推動在公、私營發展項目中試行MiC。這項技術以「先裝後嵌」的概念，將單位的建造工序從地盤轉移至廠房，加強品質監控；承建商在地盤平整及地基工程進行期間，可同步於廠房內建造組件，讓兩項工序並行推進，縮短整體建築時間。由於廠房內所製造的單位已預先安裝喉管、廚櫃、潔具、窗戶、地台及牆身等大部份設施配件，才把組裝好的單位組件運送到工地現場，作樓宇整體的裝嵌，除可減省工地施工工序之外，更提升工地安全，以及減少對周邊環境的影響。

用「混凝土MiC牆壁連接技術」減少主力牆身厚度

項目的上蓋工程合約簽署儀式在今日舉行，市建局行政總監韋志成表示，市建局於工程項目中發揚創新精神，期望能為建造業起示範作用，增加業界採用MiC的信心，促進業界在樓宇建造項目應用創新技術。

俊和建築署理行政總裁馬寶狄指出，是次能夠承接市建局的發展項目，並首次應用MiC的「牆壁連接技術」於本地私人樓宇發展項目，無疑是公司在創新建築技術研發及應用方面的重大里程碑。

現時香港MiC模組主要採用「鋼結構」模式，而本項目採用俊和建築及巴馬丹拿集團所研發的「混凝土MiC牆壁連接技術」，能減少單位內的主力牆身厚度，因而增加室內可用的空間及樓宇設計上的靈活性；而混凝土結構模組的最大優點是耐用性高，日後不用頻密維修和保養，亦容易達至訂明的耐火要求。此外，這類單位的隔音及隔熱方面等效能均表現良好，更切合私樓市場普遍的期望及要求。