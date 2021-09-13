麥當勞脆香雞翼　因船期延將陸續缺貨　粉絲：轉會食KFC巴辣雞翼

脆香雞翼迷要「追尾班車」了！麥當勞上周六（11日）突然宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。麥當勞回應指，因脆香雞翼主要原產地泰國的船期有所延誤，以至部分餐廳開始陸續售罄。



有市民今日專程到麥當勞買脆香雞翼，直言無可取代，「唔開心，由細到大都食開脆香雞翼，感覺上冇咗脆香雞翼好似唔知食啲咩。」亦有市民指，考慮轉食味道相近的KFC巴辣香雞翼。



麥當勞上周六於Facebook專頁宣布，由於全球的供應鏈受不穩定的國際航運影響，運載脆香雞翼的貨輪，將稍後才能抵港。不過在脆香雞翼恢復供應前，麥當勞將麥炸雞（原味雞鎚）加入超值選，由原價16.5元減至11.5元，以填補脆香雞翼的空缺。

麥當勞將麥炸雞加入超值選，由原價16.5元減至11.5元，以填補脆香雞翼的空缺。（麥當勞圖片）

此外，麥當勞亦提供約245間分店的脆香雞翼存貨列表，讓一眾雞翼迷知悉尚有供應的分店。截至今日下午1時，所有分店仍有供應。

按此一覽存貨情況︰脆香雞翼列表

麥當勞9月11日突然宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。（Facebook截圖）

脆香雞翼迷：冇咗脆香雞翼好似唔知食啲咩

已有市民今日專程到麥當勞買脆香雞翼「趕尾班車」。其中，何小姐於網上得悉消息，直言從小到大吃脆香雞翼，已有歸屬感及回憶，認為無可取代。「唔開心，由細到大都食開脆香雞翼，感覺上冇咗脆香雞翼好似唔知食啲咩。」

何又指，麥當勞推出的麥炸雞優惠，難以漏補市民心情。她解釋，麥炸雞與脆香雞翼的大小及味道不同，更形容為勉強無幸福，「唔鍾意食麥炸雞，唔同就同啦！就算Size大咗，唔係細個食開嗰隻味，冇得勉強！」

何小姐直言從小到大吃脆香雞翼，已有歸屬感及回憶，認為無可取代。（歐陽德浩攝）

市民：上周Edan脆香雞翼優惠或影響存貨

而李女士在記者提醒後得悉消息，表示家人均熱愛吃脆香雞翼，對存貨不足感到可惜。她亦不喜歡吃麥炸雞，因不願吃過多炸漿的食物，因此減價並不能受惠。她更表示，由於喜愛辣味，故考慮轉食味道相近的KFC巴辣香雞翼，「可能會食第二間炸雞翼，例如KFC。」

此外，上周男子組合Mirror成員Edan，與麥當勞推出合作優惠，其中包括6隻脆香雞翼配中汽水售32元。李認為，該優惠或影響脆香雞翼的存貨，因身邊有不少朋友為鏡粉。她亦指，在存貨不足前，未來一周會吃兩次脆香雞翼。

麥當勞：脆香雞翼原產地泰國的船期延誤

香港麥當勞發言人回應指，麥當勞一向於全球採購食材，近日因受到國際航運的不穩定，影響全球供應鏈，令脆香雞翼的主要原產地泰國之船期有所延誤，以至部分餐廳的脆香雞翼開始陸續售罄。

麥當勞續指，將密切跟進情況，以盡快恢復脆香雞翼的供應。在此期間，我們將麥炸雞（原味雞鎚）加入超值選，讓顧客以應援價11.5元享用。麥當勞亦指，上周的脆香雞翼推廣優惠深受歡迎，並感謝各位顧客支持。