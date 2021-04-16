譚仔上市｜18區144分店　兩學者分析成功之道　抵食兼似麥當勞

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-16 17:21

譚仔國際近日向港交所遞交上市申請，其中招股書披露譚仔、三哥，目前共有148間分店，其中144間遍及全港18區。浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，譚仔成功之道在於「抵食」取勝，加上近年被日本財團收購，日式管理手法更科學化，如中央廚房、煮食及服務標準化等，都是餐飲業快速擴展版圖的要點。另外，譚仔、三哥不完全相同的菜單，增加了商品差異化優勢。

譚仔及三哥品牌擁有超過24年歷史，據初步招股書指，譚仔國際合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。招股書又披露，截至2020年12月底止9個月業績，首九個月收整體收入錄得12.98億元，按年微跌0.46%；其中譚仔收入佔6.49億元；三哥佔6.48億元。

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浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，煮食方式而言，西式快餐模式較易複製，一般中式菜式則相對較難，香港成功快餐連鎖店例子如大家樂、大快活；上市茶餐廳方面，則有太興、翠華等。

他認為，譚仔成功之道，其一是主打雲南米線，當年在港起家時屬少見，加上以平價領先，酸辣口味迎合年輕人喜好，「以前啲人較少食辣，依家多咗」。麥又以經濟角度分析，定價親民的食物，在經濟較差時吸引更多人光顧，去年疫情下，餐飲業雖然因社交距離措施等，生意額大受打擊，快餐店、米線店等已是相對「無咁傷」。

麥萃才指譚仔成功之道在於「抵食」取勝，加上近年被日本財團收購，日式管理手法更科學化。（資料圖片）

另外，譚仔、三哥2018年被日本財團收購，麥直言日式經營模式更精準化，加上財團有上市經驗，或令譚仔以更科學化管理運作，加上兩間分店設不完全相同的菜單，增加了商品差異化優勢。

他解釋，如中央廚房、煮食及服務標準化等，都是餐飲業快速擴展版圖的要點，其他分店可容易跟隨，以員工為例，入職條件不會太高，「例如好多呀姐係一個特色，即使廣東話唔純正，接受訓練後，都可提供標準服務。」

除了以米線打出名堂，「譚仔姐姐」印象亦深入民心。（資料圖片）

除了以米線打出名堂，「譚仔姐姐」因口音問題，親切印象亦深入民心，是否亦是成功原因之一？他則認為，相關手法只是炒作宣傳，增加市民對其印象，「一次半次未食過，會去睇睇」，但坦言餐飲業間競爭很大，終仍是以質素、定位及價格等取勝。

香港中文大學商學院高級講師李兆波。

李兆波：運作與麥當勞類似

香港中文大學商學院高級講師李兆波亦分析，譚仔運作模式與麥當勞、肯德基類似，餐牌、製作過程簡單，以中央廚房形式，準備湯底、餸菜，「土匪雞翼都好容易整。」他解釋，華人餐飲方面難向國際化其中一個原因，因餐牌複雜，「粵菜係好難咁做」，料譚仔會繼續向外拓展板圖。