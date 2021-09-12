新冠肺炎｜增3輸入個案　尼日利亞回港女子確診　證帶變種病毒

衛生防護中心今（12日）公布3宗確診輸入個案，全部均已在香港接種兩劑復必泰疫苗，近月本港的抗體檢測結果皆呈陽性。確診個案中，2人帶有L452R變種病毒，1人正等待結果。

其中，36歲女患者（編號：12150）經卡塔爾返港，她8月22日離港前居土瓜灣浙江街22號同順興大廈，其居所大廈、工作地方栢立醫學化驗所所在的北角理文商業中心及曾到訪地點昨晚被納入強制檢測公告，相關人士須在明日（13日）或之前接受強制檢測。另外，今日初步確診個案少於5宗。



由於一名36歲女子初步確診，她的居所土瓜灣浙江街22號同順興大廈需強制檢測。 （Google街景圖）

今日新增的3宗輸入個案中，個案12150涉及一名36歲女病人，居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，8月22日離開香港前往尼日利亞，曾於8月21日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後乘搭航班QR818於9月10日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株，病毒數值少於30。

▼9月11日強制檢測公告詳情▼



尼日利亞回港女子確診 土瓜灣同順興大廈及北角理文商業中心強檢

該名女患者病人於9月10日出現病徵，曾分別在6月10日及7月1日於香港接種兩劑「復必泰」疫苗，在香港北角電氣道169號理文商業中心28樓工作，最後上班日期為8月21日。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地點已納入強制檢測公告。

另外，第二宗確診個案涉及一名31歲女子（編號：12149），9月10日乘CX676由以色列抵港，抵港機場樣本確診，帶有L452R變異株，曾在5月3日及5月24日在港接種兩劑復必泰疫苗。

日本回港42歲男未有驗出變種病毒

至於第三宗個案，涉及一名42歲男子，9月10日乘JL735航班由日本抵港，暫未有變種病毒結果，為早前確診患者（編號：12146）的密切接觸者，獲安排到檢疫中心隔離，並在中心確診。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼

