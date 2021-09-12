新冠肺炎・9.12｜新增3宗輸入個案　打疫苗及預約人數陷低谷

香港本地個案持續清零，衞生防護中心指今日（12日）再增3宗輸入個案，連續第26日沒有本地源頭不明確診個案，下午不設疫情記者會。3宗輸入個案涉2女1男患者，他們分別從以色列、卡塔爾及日本抵港，3人早前均已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

其中一宗新增個案，涉及北角栢立醫學化驗所一名36歲女職員，她上月曾離港到尼日利亞，近日經卡塔爾抵港後驗出帶L452R變種病毒。由於她潛伏期內曾在港，其工作地點及住所土瓜灣同順興大廈須強檢。



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澳門新冠疫苗接種率僅過半 賀一誠感遺憾 稱正跟香港商討通關

【23:08】澳門新冠疫苗接種率約僅超過一半，特首賀一誠今日（12日）表示，對接種進度感遺憾，但若禁止無打針者入餐廳、上班，他相信有關激進方式會引起反響。被問到會否恢復港澳通關，他稱澳門不會長期關閉與外地的交往。

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新冠疫苗｜昨打首劑人數險失守1萬關口 僅4200人預約再創新低

【22:55】本港整體接種率未達預期，港府推出多項「谷針」新招。本港今（12日）共有約3.6萬人接種疫苗，當中只有1.03萬人是打第一針，較昨日略減，至今累計434萬人已打首針，即有64.4%12歲及以上市民已接種疫苗，佔全港人口57.8%；預約接種疫苗人數近日接連下降，今再跌至4,200人，較昨日少1,200人，再創歷史新低。

中秋節｜大澳花燈節亮燈至月底 周日旺丁旺財 情侶盼明年續辦

【22:29】八月十五中秋節（21日）將至，踏入第四屆的「大澳水鄉花燈節」在疫情下於昨日（11日）開始，近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，與市民同慶中秋。主辦方指，舉辦目的為盼望移居至市區的年輕人，能夠於中秋節回大澳探望長者。



有商戶今日（12日）指，最近兩日確實有較多市民到大澳，生意額比往日提升兩至三成。亦有市民感嘆，疫情下難得有普天同慶的地方。不過，今日氣溫維持30多度，有小朋友說：「下晝嘅時候熱死，熱到每5分鐘入一間店度坐。」

▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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新冠肺炎｜袁國勇及裴偉士奪「未來科學大獎」 獲100萬美元獎金

【15:51】港大微生物學系講座教授袁國勇及港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士，因發現2003年沙士病原由動物到人的傳染鏈，為人類應對新冠肺炎帶來重大貢獻，奪得被譽為大中華版諾貝爾獎的「未來科學大獎」中的「生命科學獎」，將獲頒100萬美元獎金。

新冠肺炎｜增3輸入個案 尼日利亞回港女子確診 證帶變種病毒

【14:15】衞生防護中心公布截至九月十二日零時零分，正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計達12 146宗。

新增個案均為輸入個案，當中，個案12150涉及一名36歲女病人，居於土瓜灣浙江街同順興大廈，她上月22日離開香港前往尼日利亞，並曾於8月21日在香港進行檢測，結果呈陰性。她乘搭航班QR818於9月10日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

病人在6月10日及7月1日於香港接種兩劑「復必泰」疫苗。她在香港北角電氣道169號理文商業中心28樓工作，最後上班日期為8月21日。雖然流行病學調查和個案追蹤仍進行中，但為審慎起見，她潛伏期曾居住和工作地點已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在9月13日或之前接受強制檢測。

福建莆田爆疫 港府凌晨始收緊回港易 或存「空窗期」播疫

【12:00】「回港易」計劃上周三起擴展至廣東省以外地區後，福建省莆田市仙遊縣前天爆發疫情，澳門政府即晚宣布收緊對該地區抵澳人士檢疫要求，但港府繼續「慢半拍」，到昨傍晚6時許才更新名單，今日凌晨起才暫停莆田市仙遊縣人士透過回港易來港，出現4日防疫「空窗期」，令人憂慮會否已有當地人來港免檢疫。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府要提防輸入個案，應更加緊貼內地疫情，一旦發現疫情有擴散跡象，應擴闊暫停免檢來港地區，甚至追蹤早前由這些地區來港的人士。

【11:57】消息指，本港今日新增3宗輸入個案，沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

新冠肺炎｜羅致光：抵港菲傭感染率高達6% 暫不再增檢疫房間數目

【09:44】勞工及福利局局長羅致光稱，竹篙灣檢疫中心每天只有50個名額，簡單計算下在啟用後約16天便會額滿。然而，由於截至本月9日，來港菲傭感染率達6%，遠高於其他地方到港的已完成疫苗接種人士，加上檢疫酒店加竹篙灣的檢疫單位數目，他指政府因此認為暫時無需再增加檢疫房間數目。

▼9月11日強制檢測公告詳情▼



北角栢立醫學化驗所36歲女職員初確診 連同土瓜灣同順興大廈強檢

【00:05】新冠肺炎疫情未止，本港昨天（11日）初步確診個案少於5宗，惟當中一宗初步確診個案（一名36歲女子）由尼日利亞抵港，但在過去21天曾在本港居住，又涉及L452R變異病毒株。



港府昨晚將患者到過的兩個指明地點納入強制檢測公告，分別是土瓜灣浙江街22號同順興大廈，以及北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所。該名女子於栢立醫學化驗所工作。



另外，貨船Ever Calm有16名船員確診，任何在9月1日至3日曾登上該船的人士，也需強制檢測。至於曾到過香港國際機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室的人士亦需接受覆檢。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.11｜今增4宗輸入 再有菲傭確診 曾留港貨船爆疫

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