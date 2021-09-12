新冠肺炎｜羅致光：竹篙灣料啟用16日後爆滿　暫不增外傭檢疫設施

疫情下本港鬧「外傭荒」，外傭檢疫設施供不應求令等人僱主感頭痛。政府雖將於本月20日開放大嶼山竹篙灣檢疫設施作為抵港外傭指定檢疫中心，但勞工及福利局局長羅致光今日（12日）稱，竹篙灣檢疫中心每天只有50個名額，簡單計算下，竹篙灣800個檢疫房間在啟用後約16天便會額滿。然而，羅致光指由於截至本月9日，來港菲傭感染率達6%，遠高於其他地方到港的已完成疫苗接種人士，加上檢疫酒店加竹篙灣的檢疫單位數目，已相當接近4月所有菲律賓來港航機停航前每天平均來港外傭數目，因此政府認為暫時無需增加檢疫房間數目。



疫情下本港鬧「外傭荒」，外傭檢疫設施供不應求令等人僱主感頭痛。（資料圖片）

羅致光今發表網誌稱，受疫情影響，數以千計的外傭滯留原居地，隨時準備來港，由於他們絕大部分都是來自高風險地區，為防百密一疏，港府必須在外防輸入方面採取最嚴謹措施，最簡單直接應對方法就是透過限制檢疫設施的房間數目，控制來港的外傭人數。

竹篙灣設每日50個名額 目的讓外傭有序來港

他又解釋竹篙灣檢疫中心每天只有50個名額，是希望讓外傭逐步有序地來港，使政府更有效管控風險，竹篙灣第一及二期檢疫設施可騰出800個單位，簡單計算，800個單位除以每天50個名額，即啟用後約16天便會額滿。

羅致光：外防輸入需如履薄冰 小心翼翼

對於是否可增加來港外傭指定檢疫設施，羅致光稱從本港家庭需要角度來看，答案當然是需要，但從外防輸入的角度，行事則須如履薄冰，小心翼翼。

羅致光稱暫無需要再增加檢疫房間數目。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

抵港菲傭感染率達6% 遠高於其他地方到港人士

羅致光指，由8月30日至9月7日，有200名菲傭及70名印傭到港，當中12名菲傭於9月10日或之前確診，確診率是6%，9名確診時都沒有病徵，8名是到港時取樣測試確診，4名是第三日取樣測試確診；5名是在較早前在香港已完成接種疫苗，同期來港印傭仍未有確診個案，而9月1日至5日由外地來回港的4,095名已完成疫苗接種人士，暫時有0.34%確診。

鼓勵外傭完約後延後回國放假政策應維持

羅致光形容，上述數字明顯顯示，來港或是回港的菲傭感染率十分之高，遠高於其他從外地到港的已完成疫苗接種人士，而由於大部分於上述時段到港的菲傭都是履行新合約，而約4成確診的均是較早前已在香港完成接種疫苗，政府可以確定現時鼓勵外傭完成合約後延後回國放假的政策，應予以維持。

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檢疫中心每日提供60多個房間 暫無需再增數目

羅致光又指，以第一間外傭檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）提供的房間數目、竹篙灣檢疫中心每天提供65至66個房間，數目上已相當接近在四月所有菲律賓來港航機停航前的每天平均來港外傭數目，政府暫時無需要再增加檢疫房間數目。

不過，政府會每天檢視各地疫情及來港外傭的確診情況，一方面仍會繼續探討是否要增加一間外傭檢疫設施，或能否增加竹篙灣檢疫中心第一及第二期的房間供應，以應付需求；另一方面，亦有可能需要進一步加強管控外傭到港數目及防疫措施，包括減少房間供應，或是所有到港外傭都只可以入住外傭指定檢疫設施。

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