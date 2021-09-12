房協主席陳家樂探訪出租屋邨住戶　冀續探討解決港人住屋需要方案

剛續任房協主席的陳家樂今日(12日)到房協出租屋邨探訪住戶，他提到，房協一直以協助解決市民的住屋需要為工作目標，致力建設長幼共融社區。他在探訪剛重建入伙的明華大廈一期住戶，其中有三分之一的單位屬「可改動設計」類型，讓住戶隨著年紀增長或身體狀況需要，靈活地將單位改裝成長者友善設計，有需要坐輪椅出入的關婆婆稱，遷入「適合輪椅使用者」單位，對單位設計便利日常生活感到欣喜。



房協主席陳家樂。（資料圖片／羅君豪攝）

陳家樂今日到明華大廈一期及漁光村探訪居民，了解他們對居住環境及屋邨服務的意見。剛完成重建並新入伙的明華大廈一期，有三分之一的單位屬「可改動設計」類型，讓住戶隨著年紀增長或身體狀況需要，靈活地將單位改裝成長者友善設計，達至居家安老。

住戶關婆婆今年6月遷入「適合輪椅使用者」單位，她對於單位設計更能便利她的日常生活感到欣喜。

陳家樂又探訪漁光村居民陳太，她們一家三口是房協過渡性房屋計劃「暫租住屋」的住戶。陳太表示，之前居住的劏房環境十分惡劣，入住「暫租住屋」令他們的生活環境得到改善，亦減輕了租金開支。

陳家樂說，香港市民住屋需求殷切，隨著完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則，讓社會環境更穩定，房協會繼續配合政府增加房屋供應的目標，興建更多資助房屋項目，並探討更多可以幫助解決香港人住屋需要的方案，建屋惠民。他又指，房協主席作為選舉委員會「建築、測量、都市規劃及園境界」的當然委員，期望推選出的行政長官及立法會議員將帶領香港「穩步復甦」，讓市民安居樂業。