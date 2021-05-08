房協長者屋樂頤居疫市下營運成本漲　6月起加管理費　加幅達2.8%

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位於坑口、由房協發展的「長者安居樂」屋苑之一的樂頤居，將於6月1日起上調管理費及基本服務費約2.8%，最高加幅達69元。房協於通告上指，因需要平衡營運成本上升及考慮整體經濟環境。

樂頤居位於坑口，為由房協發展的「長者安居樂」屋苑之一。（房協網頁圖片）

根據房協給予租戶的通告，房協指，將於6月1日起分別上調管理費及基本服務費約2.8%。當中加幅金額最多的為雙人一房單位，管理費連同基本服務費現時約需要2475元，而加價後將為2544元，加價69元；而單人的開放式單位現時有關費用需要1542元，將加價43元至1585元。

房協於通告上指，為平衡營運成本上升及考慮整體經濟環境後，決定上調有關費用。而於計算有關費用增幅後，料於2021/22年度的管理費連同基本服務費帳目將分別有590萬元及27萬元的赤字，而房協將承擔有關帳目的虧損，並會研究開源節流方案。

樂頤居將於6月1日起加管理費。（讀者提供圖片）

樂頤居為房協發展的「長者安居樂」屋苑之一，單位是以長期租約形式推出。長者一次過繳付一筆租住權費後可 長期居住，不需要再繳租金。不同年齡的長者租住權費用有分別，開放式單位的費用介乎約77萬至109萬元，而一房單位則介乎114萬元至174萬元。

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