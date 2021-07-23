公屋聯會促重建舊屋邨　倡房協及房委會「換地」安置受影響住户

公屋聯會今日（23日）舉行傳媒茶聚，提出多項房屋政策建議。當中就舊屋邨重建提出建議，指出房委會及房協可透過「換地」，將原屬房協的屋邨重建後，用作接收房委會舊屋邨的居民。他們認為多個舊屋邨發展密度低，有必要重建加高地積比率，而重建期間雖會增加輪候時間，但形容只屬「短痛」。



公屋聯會建議於樂民新村重建後，可用作接收馬頭圍邨的住户。圖為馬頭圍邨。（資料圖片）

公屋聯會早前開始就房委會及房協的15條舊屋邨重建展開研究，當中已完成針對5個舊屋邨的研究。他們建議，可透過房委會及房協「換地」，協助安置受重建影響的公屋居民。

聯會舉例，土瓜灣區內屬房協轄下的真善美村、樂民新村已落實重建，並獲政府批出啟德地皮安置居民。不過，於同區、房委會轄下的馬頭圍邨，亦已有近60年樓齡，仍未有重建計劃。聯會建議於樂民新村完成重建後，可用作接收馬頭圍邨的住户，以便加快馬頭圍邨重建。聯會又指出，位於港島分別為房協及房委會轄下的健康村及模範邨，亦可採用類似模式加快重建。

舊邨重建對公屋輪候時間影響只屬短期

公屋聯會又建議，當局可配合舊屋邨附近的新建公屋項目，如石硤尾邨、南山邨；亦有配合拆卸現有設施，如梨木樹（二）邨附近的食水配水庫搬遷，騰出用地建屋，協助安置受重建影響的住户。

公屋聯會主席文裕明認為，舊屋邨重建短期內會影響公屋輪候時間，但認為只為「短痛」，由於舊屋邨地積比率低，有必要透過重建以容納更多人口。

公屋聯會建議加快重建舊屋邨，增加公屋供應。（張嘉敏攝）

倡劏房租管加租上限降至10%

至於劏房租管，他們亦建議政府將加租幅度上限由15%，降低至10%。於租管推行後，政府應適時檢討政策，包括探討擴大規管及設立起始租金。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉早前曾建議改善現有公屋富戶政策，將他們需付的額外租金儲起，供有關租戶用以購買資助出售房屋。聯會今日於茶聚時透露，建議雖獲部份房委員委員支持，不過房署卻對此有保留。他們又建議政府加推更多「租置公屋」單位，及進一步收緊居屋轉售限制。

對於坊間再有建議發展郊野公園邊陲地作房屋用途，文裕明對此表示支持，認為部份邊陲地帶毗鄰市區，交通方便，而政府亦會為發展補償用地，可平衡發展及保育。