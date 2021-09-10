新冠肺炎・9.10｜一中學下周起中六全日面授　有人在養和被打空針

衞生防護中心今日（10日）公佈５宗新增輸入個案，患者分別由菲律賓、俄羅斯及瑞士抵港，包括一名菲傭及一名機組人員，全部人均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒。另外，今日有少於５宗初步確診。

另外，中心接獲兩宗於英國確診個案的通報，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。16歲男病人離港前居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，51歲男病人則居於界限街137號根德閣3座，兩大廈已納入強制檢測公告，相關人士須在9月11日或之前接受強制檢測。



衞生防護中心昨日（9日）公佈2宗新增輸入個案，均已接種兩劑復必泰疫苗及帶有L452R變種病毒，其中33歲女患者是菲律賓抵港的外傭，7月曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

至於截至昨日至於已接種第一針的人數約429.8萬，佔可接種人口63.8%。政府亦宣布，21間社區疫苗接種中心會延長運作至年底，部份中心則會於10月底關閉。



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▼9月10日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜7處上榜 慈康邨居民返港確診 根德閣有住戶外地染疫

【23:53】再有外遊返港居民確診新冠肺炎並帶L452R變異病毒株。食物及衞生局周五（10日）晚上公布強制檢測公告，由於患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，其曾居住的慈康邨康健樓及到訪的重慶大廈C座地下上榜；另外三人離港後在海外確診，他們曾居住的將軍澳馬游塘村112A，觀塘悅品海景酒店、界限街根德閣3座納入強檢名單，當中根德閣3座昨已因一名返港居民入境時確診而已上榜。

另外西營盤明愛凌月仙幼稚園及愉景灣智新書院一年級爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及訪客也需強制檢測。

一名外遊返港居民離港前曾到重慶大廈C座地下，由於患者帶有變異病毒株，曾到重慶大廈C座地下人士要強制檢測。（資料圖片）

市民到養和醫院接種疫苗被插「二手空針」 院方致歉並將護士調職

【23:05】再有護士在接種疫苗期間打錯針。養和醫院疫苗注射中心上月底有護士，將已用過的疫苗注射針筒，插入另一位市民的手臂上，亦即是打「二手空針」，當事人向目擊護士突然為其打第二針後，向當值主管查詢才揭發事件。



養和醫院就事件致歉，並將失誤護士調離注射疫苗崗位，又強調已即時通報衞生署，並已為當事人安排驗血檢查，接種人士並無不適，驗血報告亦正常，健康未就影響。

養和醫院承認有護士將一曾為他人打過疫苗的空針筒，插入另一打針市民。（資料圖片）

新冠疫苗｜多1.53萬人打首針 6800人預約創近四個月次低

【22:27】本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（10日）踏入第197日，至今累計有431.3萬人已接種至少一劑疫苗，即有64.1%的12歲及以上市民已接種疫苗。今日接種第一劑的市民只有15,300人，比昨日多2,000人，升15%。預約接種疫苗則有6,800人，比昨日再少700人，是除9月5日的6,000人之外，近四個月第二低數字。

竹篙灣9.20起800單位予外傭檢疫 日限名額50個 每晚480元包三餐

【20:40】勞工處公布，由9月20日起開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供在A組指明地區完成疫苗接種後來港的外籍家庭傭工作檢疫用途，將適用於在孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿拉伯聯合酋長國完成疫苗接種後來港的外傭。

當局首度公布，會按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚收取480元，已包括三餐膳食及所有費用。為了逐步有序地安排外傭來港，嚴防輸入個案，檢疫中心每日安排最多50名外傭入住，預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間。

如申請人未有於指定時間內遞交所需文件、繳交費用或出示付款收據，其預約可能會被取消；如外傭未有預約指定檢疫設施，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

國泰空姐稱因哺乳盼延遲接種 交醫生紙仍被炒 資方不評論個案

【20:40】國泰航空早前宣布解僱尚未接種疫苗、又沒有提交醫療豁免證明的機組人員。今日有傳媒報道，一名空中服務員因正在餵哺母乳而希望推遲接種疫苗，並已向公司提交醫生紙，惟仍遭國泰解僱。

國泰表示，疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令公司難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。國泰不會評論個別個案。

學校全體或個別班級師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，地利亞修女紀念學校協和分校成為首間符合條件的學校。（資料圖片）

地利亞修女協和分校逾七成中六生已打疫苗 下周起率先全日面授

【18:32】學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，地利亞修女紀念學校協和分校成為首間符合條件的學校。校長林艷玲表示，中六級完成接種比率已超過七成，將率先於下周一回復全日面授課堂。其餘年級方面，她指，各級接種率已達標，將視乎疫情及午膳防疫安排，再決定何時申請全日面授。

新加坡、尼泊爾、阿聯酋等地疫苗接種紀錄獲港府認可 下周三生效

【17:41】政府今天（10日）宣布，已與新加坡、孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國政府完成商討，將認可這些地區發出的疫苗接種紀錄。除了新加坡外，其餘三個國家都屬A組指明地區，當新措施在9月15日凌晨零時起生效後，這些紀錄可以作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一。

新冠肺炎｜今增5宗輸入 2人抵英確診 碧瑤灣19座、根德閣需強檢

【16:01】衞生防護中心今日（10日）公佈５宗新增輸入個案，患者分別由菲律賓、俄羅斯及瑞士抵港，包括一名菲傭及一名機組人員，全部人均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒。今日初步確診個案少於5宗。

立法會議員田北辰批評政府准許這批人毋須先接種新冠疫苗，便可免隔離來港，做法不合理。（會議片段截圖）

來港易｜議員批無打針可免檢疫不合理：香港防疫又與疫苗掛鈎？

【14:45】下周三（15日）起，身處廣東省和澳門的非香港居民，可透過「來港易」計劃豁免檢疫來港。立法會議員田北辰批評政府准許這批人毋須先接種新冠疫苗，便可免隔離檢疫來港，做法不合理。他直言香港現時的風險亦低，質問政府為何眾多行業都要先打針才可上班，防疫措施又與疫苗掛鈎？食物及衞生局局長陳肇始回應指，內地疫情穩定，故無要求這批旅客打針，他們亦毋須下載安心出行。

點解本地限聚令，有好多嘢，甚至學校開唔開放，都係以風險為本啦，點解嗰啲又同疫苗掛鈎，入境又唔使呢？香港都夠低風險啦啩！

疫苗抽獎｜即睇旅發局賞你遊抽獎結果 不可選行程 附出發前注意

【13:39】旅遊發展局推出「賞你遊大抽獎」，向已接種至少一劑新冠疫苗的18歲或以上本港居民送出指定免費本地旅行團。抽獎結果今日公布，旅發局指活動共有45萬名合資格市民參加，抽出超過一萬名得獎者，每人送出免費旅行團名額兩個。得獎者將獲得短訊通知，不過得獎者無法選擇所參加的旅行團。



旅發局又指，得奬者須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。而旅行團將於本月30日至11月中陸續出發。▼旅發局「賞你遊大抽獎」中獎名單▼

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疫苗抽獎｜即睇嘉民抽Tesla結果 長江抽500萬買樓禮券登記今截止

【13:43】多間機構及企業響應政府「谷針」政策推出抽獎，其中長江聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出一系列總值港幣2,000萬元的禮券。頭獎名額一個，為價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。抽獎登記於今晚11時59分截止，已年滿18歲及完成接種兩劑新冠疫苗的市民，可把握最後機會登記參加。

另外，嘉民集團早前亦推出總值百萬港元的抽奬活動，大獎送出Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，其餘的獎賞包括各大商戶的現金券。30位得獎者名單今日（10日）在網上公布。

大獎由呂先生獨得。（資料圖片／嘉民集團提供）

新冠疫苗｜專家倡三招推廣長者打針 建議院舍外展增復必泰作選項

【11:01】新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，惟長者接種率偏低。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（10日）指，因不少長者擔心接種疫苗後有副作用，建議政府除了在針前進行教育及解說，亦可推出針後諮詢服務，讓長者接種後不適可更容易見醫生。



他又認為，現時院舍外展疫苗接種服務中只提供科興疫苗，建議可加入復必泰讓長者選擇；而目前本地沒有確診個案，可在家屬及長者亦接種疫苗後，放寬探訪限制，提供誘因吸引長者接種。

楊潤雄：5中學打針達標 申全日面授課堂 料第一間9.13可恢復

【09:44】中、小學開學一段時間，仍維持半日面授課堂。教育局長楊潤雄今日（10日）指，教育局已收到5所中學，基於個別級別學生接種疫苗比率已達到七成以上，而申請在有關級別進行全日面授課堂，主要為中五及中六級學生。經教育局審批後，預計第一所學校將於9月13日在個別級別進行全日面授課堂。

教育局長楊潤雄（李澤彤攝）

養和、聖保祿私院11月停打針 聶德權：非開支考慮、重點走入社區

【09:34】新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾半年，公務員事務局局長聶德權昨日（9日）公布，21間社區疫苗接種中心將會運作至今年底，惟包括聖保祿醫院、養和醫院等5間中心將於11月停止營運。

養和醫院等接種中心預約經常「爆滿」，為何仍要關閉？聶今日（10日）解釋，決定非開支考慮，而是基於營運者意願；加上接下來當局會「重點出擊」走入社區進行外展服務，故要更妥善調撥資源。

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▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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