地利亞修女協和分校逾七成中六生已打疫苗　下周起率先全日面授

學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，地利亞修女紀念學校協和分校成為首間符合條件的學校。校長林艷玲表示，中六級完成接種比率已超過七成，將率先於下周一回復全日面授課堂。其餘年級方面，她指，各級接種率已達標，將視乎疫情及午膳防疫安排，再決定何時申請全日面授。



學校全體或個別班級師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，地利亞修女紀念學校協和分校成為首間符合條件的學校。（資料圖片）

應屆中六生最受停面授影響 7月300師生在校打針

地利亞修女紀念學校協和分校有1,100位學生，校長林艷玲表示，學校今年7月時已安排到校打針服務，當時已有約300人接種；目前已打第一針及第二針的學生比率已達七成，中六學生將率先下周一恢復全日面授課堂。

她表示，疫情持續逾年，應屆中六學生的高中階段大部分時間均未能正常上課，為應付來年文憑試，學生都盡快打針，以回復正常課堂，追趕學習進度。



學校接種比率迅速達標，她指，學校一直配合政府疫苗政策，鼓勵師生打針，例如學校學生國籍多元，派發家長通告時，會附有不同語言的官方疫苗資訊「QR code」，方便他們查閱參考。

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其餘年級接種率達七成 未定何時恢復全日面授

林艷玲指，目前中一至中六生均統一上午時間表，中六生恢復全日面授後，學校會為中六級另外編排下午時間表，一小時午飯時間，一節個半小時的課堂，包括教學及操卷。她指，暫時先按科目編排下午堂，令中六級學生分批上堂，例如周一下午率先復課，是修讀應用學科及第三個選科的同學。

至於其餘年級何時恢復全日制，林艷玲指，暫時要觀察中六級復課的情況，但料分批恢復下午堂的機會不高，主要涉及教師人手調配，實際操作會有困難，最理想是全校回復全日課堂，不過要視乎疫情、午膳防疫問題再決定。

教育局早前公布，學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。局長楊潤雄今日表示，當局已收到5所中學申請，按級別恢復全日面授課堂。

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