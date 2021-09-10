楊潤雄：5中學打針達標　申全日面授課堂　料第一間9.13可恢復

中、小學開學一段時間，仍維持半日面授課堂。教育局長楊潤雄今日（10日）指，教育局已收到5所中學，基於個別級別學生接種疫苗比率已達到七成以上，而申請在有關級別進行全日面授課堂，主要為中五及中六級學生。經教育局審批後，預計第一所學校將於9月13日在個別級別進行全日面授課堂。



▼9.1何文田創知中學開學日情況▼



+ 7

教育局長楊潤雄（李澤彤攝）

教育局早前公布，學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。

楊潤雄今日在其Facebook中發文指，在新冠肺炎疫情之下，教學工作亦遇到不少挑戰，同學能維持有效學習，「實在要感謝校長和老師當中付出的努力和心血」。他又指，截至9月3日，全港學校平均有92%教職員已經接種至少一劑疫苗，而仍未接種者必須定期進行病毒檢測；12歲或以上的學生方面，總計為51%。

他又表示，過去一年多的時間《香港國安法》順利實施，形容「社會由亂轉治，學校免受干擾」，有利教育回歸專業。而在完善選舉制度之後，他亦期盼政府的施政和議會的運作將更為順暢，促進香港持續平穩發展。楊又指，新一屆選舉委員會界別分組選舉將於今年9月19日舉行，呼籲教育界踴躍投票和支持。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

