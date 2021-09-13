跨性別覆核案．上訴｜兩跨仔未能改性別指違人權　認為制度應放寛

兩名由女變男的跨性別人士，因未完成整套變性手術，入境處拒讓他們更改身份證上的性別，他們認為處方決定違反憲法提出司法覆核，在原訟庭被裁敗訴。他們不服裁決提訴，案件今（13日）作聆訊，上訴人直指處方做法不人道，又指專家報告提到手術成功率不高，亦有機會引起併發症、尿道等問題，又指出多個國際組織及海外法庭均認為，要求跨性別人士完成全套手術作為更改性別的前設，屬於違反人權，只有香港法庭認為合理。



上訴人為Q及Tse Henry Edward，答辯人為人事登記處處長。案件原審時共有3名申請人，但提出上訴的僅兩人。

國際賽事亦不要求完成整套手術

上訴人指，入境處現時要求跨性別人士要完成全套變性手術，才可以更改身份證上的性別，認為做法並不人道，因該手術成功率不高。專家報告顯示，進行變性手術後有機會出現併發症，引起尿道問題等，不少跨性別人士都因此而選擇不進行全套變性手術。事實上，不少國際運動比賽，亦沒有要求跨性別人士必須完成全套手術才可參加。

非以性器官有否改變作指標

專家報告亦指，決定跨性別士的性別，並非以其性器官有否改變為指標，而是考慮他們對其情況是否滿意，及他們是否適應社會的角色。報告又提到，美國只要求跨性別人士接受恰當的治療，亦會因應個別人士的情況，去決定何謂「恰當的治療」，而非只跟從政策。

認為處方應放寛制度

上訴人認為現只有生理上無法進行全套變性手術的跨性別人士，才獲政府豁免，上訴人認為制度應放寬，並容許更多可豁免的情況。

首席法官潘兆初提出，政府已組成跨部門小組作出相關研究，這會否構成任何影響？上訴方回應稱小組在2017年曾撰寫非常詳盡的諮詢文件，卻未見立法會有下文，認為只有法庭可以處理這種涉違憲法權利的情況。

以完成全套手術為指標有違人權

上訴方續指，不同的國際組織和法庭，均認為要求跨性別人士完成全套手術，並以此作為更改性別的前設條件，屬違反人權，只有香港的法庭認為這合乎人權，直言本港的跨性別人士面對兩難選擇，若他們想保護自己的身體，就無法更改性別。

案件編號：CACV183/2019