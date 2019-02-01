【跨性別覆核案敗訴】跨仔Henry真名告政府：只想香港承認自己

跨男司法覆核案，高等法院今日宣佈未完成整項性別重置手術的人士，不可獲更改香港身份證的性別。案中唯一不用化名入稟的申請人謝浩霖（Henry Edward Tse），2017年與另外兩名同樣由女變男的「跨仔」Q和R，入稟法院提出司法覆核入境處的決定。三人去年初聆訊後，等候裁決結果逾一年。Henry在裁決前接受《香港01》專訪，談人權法，也談起自己如何走上這性別平權的路。 Henry原生性別為女性，自我認同為男性，七年前在英國留學時求醫，服用男性荷爾蒙藥物並切去乳房，2016年獲英國的性別承認證書，以男性身份於當地擁有法律權利。當初留在英國便能安然生活工作，為什麼他還要回來這個仍沒有「性別承認法」的香港？ 攝影：歐嘉樂

Henry的童年過得不算快樂，家人總責怪他言行不像女生，「很醜怪」。

短髮、踢波就是老師眼中的「搞事份子」



Henry自幼修短髮、喜愛運動打球又不愛穿裙子，被長輩責怪他不好好做女生，「醜人多八怪」。家人以為他有什麼病。「其實我只是多做所謂男仔的活動，例如踢波，但我不覺得這有問題，是他們覺得我有問題。」



同學朋友從沒歧視他，跟他一起玩樂和運動，倒是中學老師看他一副「男仔頭」經常穿運動服，認定他是標奇立異。「老師覺得我言行打扮男性化，不像淑女，是個搞事份子。」他中學在一間傳統女名校就讀，老師每天叮囑學生穿起長衫校裙就要「Be a lady」，偏偏，他並不想做「lady」。「我當然並不知道什麼是跨性別或可以變性，只覺得女性這身份，讓我渾身不自在。」

因為在英國醫院獲處方服用荷爾蒙藥物，Henry長出鬍鬚和男性體毛。

赴英升學愛上女生 「我想以男性身份愛她」



Henry說，母校有宗教背景，老師曾公開表明反對同性戀，他亦記得曾有一對女生小息時被捉到暗角訓話：「老師知道她倆拍拖，就對她們說：『妳哋𠵱啲唔係愛呀！』」他說幸而當時沒戀愛對象，但他也不自覺是同性戀者。他中學五年也對自己的性別了解模糊，只知道自青春期開始，已討厭自己的女性身體。



直至他預科負笈英國，走在布萊頓的街頭，才發現性別與性向的多元。「那是一個性小眾友善城市，你隨街也看到同性情侶牽手拍拖，中學也無需穿校服。」後來Henry愛上一個女生，「我發現我想用男性身份去愛她，做她的男朋友。」當時他因為女性身體已發育成熟，開始束胸，試過在夏天因為穿著束衣太翳焗，差點暈倒。

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先後獲英行政部門及法律承認男性身份



後來他為自己的狀況上網查找資料，發現跨性別這身份。2011年他決定變性，跑到一家診所求診，家庭醫生看他表現緊張，說剛剛也有求診者是跨性別者，他並不是異類。後來他被轉介到醫院，讓不同專家和醫生輔導跟進，服用男性荷爾蒙藥物一年多後，他寫了一份自述，表明希望終身以男性身份生活，再加上醫生的證明，交到英國行政部門，很快便獲接納，在他的英國護照上把性別一欄更改為男性。

英國的性別承認法例，是採用「實際生活驗證」模式（Real Life Test），申請人需符合三個條件：以後天性別生活兩年、希望終身以後天性別生活，並向法律及醫療專家組成的審裁小組呈交兩份醫療報告，其中一份需由性別不安專科醫生或心理學家撰寫，才於法律上獲得性別承認。Henry於2016年獲頒性別承認證書，以男性身份在當地獲得法律權利。

Henry喜歡球類運動，中學加入球隊讓他可穿運動服上學，但他記得籃球隊教練要求學生留長髮，得悉女生與同性拍拖，更直接趕她離隊。

回港生活性別遭質疑 寧願入殘廁



接到性別承認證書那天，他如釋重負，「終於能正式以男性身份活下去。」2017年，他獲一間香港的國際機構聘請，回港生活工作。但合約完成後，外間只有少數機構、公司設性小眾友善政策，Henry在港求職四處碰釘；甚至在銀行或其他須出示身份證的場合，職員總疑惑地看着他男性化的外表，與香港身份證上的性別：女性。

外表男性化的他平日走在街上很少會被注目留意，看上去是個普通男人罷。但因為身份證上的性別，他至今仍只可以入女洗手間如廁，不能入男廁。他說，跨性別者目前沒有性別承認法例保障，縱使他在男廁出示英國的性別承認證書，或醫療證明正以男性身份生活，對方依然有權控告他犯法。他寧願使用殘疾人士廁所。「我又不想入男廁犯法。但女生在女廁見到我這樣子會否嚇壞？我好像兩邊都不是人。」

在英國時，Henry已越洋告訴家人自己變性的情況，卻一直不獲支持，他傷心難過很多次，至今與父母關係疏離。

變性手術風險高 並非所有人適合

回港不久Henry向入境處申請更改他香港身份證上的性別，但處方以他未完成整項變性手術為由拒絕。他說入境處的規定是必須切除原有生殖器官、構建異性生殖器官，方可更改其身份證的性別。「但有些人並不適合做變性手術，為什麼香港政府要逼我們以完成變性手術，換取更改身份證性別的一個字？這是人權問題。」



Henry知道有些跨性者對自己的身體要求各有不同。他在英國已切去乳房，並持續服用男性荷爾蒙藥，卻堅決不重建人工陰莖。「我滿意自己現時的身體，醫生也認同我的狀況。重建人工陰莖的手術風險太大，我不想冒這些醫療風險。」他聽過有跨男進出醫院重建陰莖後，出現併發症需要長年卧床。他希望法例規定能否更彈性處理不同跨性別者的狀況，使他們的性別身份獲確認。「對我來說，性別身份關乎心理認同，你覺得自己是男或女，與身體結構、擁有什麼性器官無關。」

立法遙遙無期 以法律途徑爭取性別承認

這次他與兩位同樣沒完成整項變性手術的「跨仔」提出司法覆核，挑戰入境處的規定，希望催促政府思考跨性別者的法律身份。他說即使日後跨性別者能以後天性別更改其身份證，他們依然沒有全盤法律保障。「香港沒有性別承認法，我們沒做整項變性手術，法律就不全盤承認他們後天性別。例如以自己的性別身份入同性廁所是違法，在很多事情上也沒有法律權利。」

Henry不滿律政司2014年成立至今「性別承認跨部門工作小組」，前年年底完成第一階段公眾諮詢後再無下文。該小組表示接獲逾1.75 萬份意見書，需時整理分析，預料今年報告第一階段諮詢結果及擬議的未來路向。Henry質疑政府的立法誠意：「政府一直拖延又未有時間表，究竟有冇心為跨性別者立法？抑或只是一場假諮詢？」

目前香港沒任何反歧視法，包括性別承認法，Henry指自己也有權在香港生活工作，因此要為此爭取權益。

由政治冷感 到投身平權運動

為了這宗司法覆核案，Henry熟讀大量人權法的資料，又翻查律政司的「性別承認跨部門工作小組」成員背景，發現當中有保守團體人士、有是次在他的官司中，代表政府一方的資深大律師黃繼明。不過，這工作小組卻從沒任何跨性別人士代表。「我們更加要站出來發聲。」看着性別承認法立法遙遙無期，未來或要透過法律途徑爭取平權。



當年他也沒想過自己會走得這樣前，明確地堅持做自己。近幾年他在不同性小眾場合講解這案，不知不覺投身本地平權運動。「以前不會想太多政治的事，但我不犯它，它也困擾着我。政治就我們在身邊，我想為族群做點事。」他說跨性別者在香港應有法律權利和保障，「我在香港土生土長，希望我的家（hometown）能承認我是男生。」



這司法覆核案宣判結果，Henry與申請人Q和R說這是為香港爭取性別承認法，他們提出什麼理據？聯合國為此曾提出什麼人權法例？詳見另稿。