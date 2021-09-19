中秋節尋親｜十兄姊盼與龍鳳胎弟妹重聚　找胡姓「11妹」「12弟」

中秋節是人月兩團圓的日子，68歲的郭惠貞有一個半世紀心結未解，希望能尋找失散的親妹親弟。郭惠貞出生大家庭，有十兄弟姊妹，她在家中排第四，母親1967年誕下龍鳳胎，但因父親離世無力撫養，忍痛將「11妹」、「12弟」交予胡姓夫婦養育，從此失去聯絡，只知道妹妹叫胡君玉（音譯）、弟弟叫胡君豪（音譯）。



每逢大時大節，郭惠貞都會想起一對孖胎，當年的決定是虧欠還是婉惜，非一時三刻可以解答，「我哋當年真係好困難，跟我哋真係諗唔到會係咩環境，但起碼有人養有得食」。



68歲的郭惠貞有一個半世紀心結未解，希望能尋找失散的親妹親弟。（鄭子峰攝）

龍鳳胎1967年出生為遺腹子 交予母同事兄長撫養

郭惠貞年幼時與家人同住長沙灣安置區，父親在土瓜灣貴州街浙和金屬製造廠工作，1967年因意外身亡，遺下腹大便便的郭母及十名子女，一家頓失經濟支柱。當年19歲的大家姐在青山道麗新製衣廠工作，知悉姓胡同事的大哥大嫂膝下無兒，商討後決定在母親臨盆後將BB交由胡氏照顧。

1967年大約12月（舊曆11月），母親在廣華醫院誕下龍鳳胎，胡氏一家即日將孖胎接走。根據郭惠貞了解，孖胎養父在港島區居住，賣布維生，大女叫胡君玉（音譯），弟弟叫胡君豪（音譯），除此之外一無所知，也沒有任何相片。

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「話唔捨得都無辦法，但我久唔久會諗起佢哋」

直至1995年，母親因患腦瘤術後昏迷不醒，十兄弟姊妹再次想起一對孖胎，希望他們可能去見親生母親最後一面。大家姐雖曾聯絡姓胡的舊同事，希望轉達訊息，但最終孖胎沒有出現，亦因此成為了郭惠貞的心結。

「1967年時候，我只得14歲，話唔捨得都無辦法，爸爸死咗又養唔起，但我久唔久會諗起佢哋。」郭惠貞一時間湧上心頭拭淚說：「我唔知點講好，即係想睇下佢哋個情形點，我諗起我爸爸死嘅時候我都喊過，一對細佬妹多得養父母養大，我都好多謝佢哋。」

郭惠貞得到兩名女兒支持，重燃尋找孖胎弟妹決定。（鄭子峰攝）

「好難講係咪虧欠，當時環境實在好困難」

失去聯絡半世紀，會否覺得郭家當初的決定，是對孖胎弟妹的虧欠？郭惠貞思量後，無奈說：「好難講係咪虧欠，當時環境實在好困難，但起碼有人養有得食，跟我哋嘅話真係想像唔到會係乜嘢環境。」

尋親路不容易，何況已經50多年，郭惠貞坦言：「身邊總會有人話『都咁耐無見啦』、『唔知仲有無感情』、『人哋父母都未必想你見』，我都唔知搵定唔搵好，有時都想放棄，但好在兩個女都支持我。」

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