中秋節尋親｜80後尋母親　失散近40年盼「一家人過節」

中秋節（9月21日）將至，是家家戶戶團聚的日子，來自破碎家庭的80後廖加迪，卻在茫茫人海中尋找失散的母親「陳偉容」。在加迪1歲時，母親因父親的惡習離家而去，僅有的畫面，就是5歲時候的一次重遇，母親的背影如電影畫面般，在光線映照下顯得格外矇矓，「媽媽企喺我側邊，伸隻手埋嚟叫我」，從此一切空白。正計劃生兒育女的加迪，盼望能重遇母親，共聚天倫樂，與其他人一樣「一家人過節」，「我想同佢講，我從來都無嬲佢，我好想知道佢呢段日子點。」



廖加迪於1981年8月17日在廣華醫院出世，母親在他1歲時已經離家，加迪從小與父親及祖母同住牛頭角定安街樂善大廈。（盧翊銘攝）

廖加迪於1981年8月17日在廣華醫院出世，母親在他1歲時已經離家，加迪從小與父親及祖母同住牛頭角定安街樂善大廈，在觀塘官立小學讀書，至13歲左右搬到九龍城。

加迪指父親廖浩然是江湖中人，染上毒癮，每次回家都向祖母索取金錢，又會變賣家當，「試過瞓醒唔見咗銀包同電話，連電視機都可以唔見」，加迪難忍父親脾氣，在18歲時離家自立，祖母及父親就在不久後離世。

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分別時母親最後一包話「埋嚟啦」

出生破碎家庭，加迪坦言從沒有「母親」的概念，所以一直以來都沒有打算尋親，「正如你同失明人士講顏色，佢唔會明有幾豐富。」隨着年紀漸長，人生有所經歷，加迪開始萌生尋母的動力，「當朋友有挫折、病倒、生活不順，都會有父母問候，我先明白當中嘅分別，原來我返到屋企無人問候我喎，如果有個人問候下都幾好喎。」尤其臨近中秋節，加迪才發現自己「與別不同」，「人哋會返屋企過節食月餅，都想了解媽媽是否健在，有沒有可能一起過節？」

加迪對母親印象模糊，只依稀記得在他5歲時，因辦理「回港證」而見過母親一面，「我只係記得當時坐喺張凳度等嗌名，媽媽就企喺我側邊，佢伸隻手埋嚟，叫我『埋嚟啦』，之後就無印象。」母親的剪影猶如電影畫面，在陽光下若隱若現，矇矓的笑容、聲線和質感似幻似真，加迪緩緩地說：「畫面中佢仲喺廿幾歲嘅背影。」

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「我想同佢講，我從來都無嬲佢」

「爸爸同嫲嫲好少提起媽媽，嫲嫲只係講過，媽媽有一日同佢講『幫我抱住佢』，之後就走咗。」母親沒有遺留任何個人物品及相片，出世紙上母親一欄「陳偉容」三個字成為追尋母親的唯一線索。據他了解，母親與父親年紀相若，估計約1963年出生，現年大概54至56歲。

廖加迪重返小時候居住的定安街，盼可找到母親。（孔繁栩攝）

加迪早年結婚，正計劃生兒育女，都希望自己母親及子女能夠互相認識，「我想同佢講，我從來都無嬲佢，反而好理解佢點解要走。我都有考慮過，如果佢已經有家庭，有自己生活，會唔會唔方便呢？如果係咁，我都願意停止，但我都會想慰問吓佢，好想知道佢呢段日子點。」

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