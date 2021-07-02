棄嬰越洋尋親　疑似親人曾現旺角好好茶餐廳　貼啟示盼找到兄姊

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-02 08:02

年幼被遺棄的孤兒，長大後盼尋找身世。64歲的馬健芝，在仍然是手抱嬰兒時被遺棄在廣華街，當時身上僅有一張紙條「馬健芝，已有眾多兄姐」。上天眷顧，阿芝獲紐西蘭夫婦收養，在異地的暖溫家庭中成長。 阿芝多年來沒有放棄尋親，協助阿芝的友人Winnie近日在社交媒體接獲通知，有人報稱在旺角近廣華街的茶餐廳見過與阿芝九成似樣的女士，Winnie把握一絲希望，到茶餐廳明查暗訪，又在附近貼街照，希望完成阿芝心願。

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馬健芝年幼時被遺棄在廣華街，後獲領養到紐西蘭長大，早前有人稱在旺角好好茶餐廳見過與阿芝相似的女士，未知是否與她有血緣關係。（梁鵬威攝）

遭棄廣華街 身上字條寫「已有眾多兄姐」

現年64歲的馬健芝，年幼時被遺棄在廣華街，身上夾有字條，寫著：「馬健芝，已有眾多兄姐」，這名女嬰後來被孤兒院收養，直到8歲。一天，孤兒院姑娘帶著馬健芝和其他孤兒到機場，但從未透露目的地，馬健芝坐上飛機，便到了紐西蘭，由當地一對務農夫婦收養。

疑似親人現身旺角好好茶餐廳

協助阿芝尋親的友人Winnie近月在社交媒體發帖，希望借網絡力量替阿芝找回摯親。未幾，Winnie就收到網民通知，表示在5月18日下午3時，在旺角好好茶餐廳用膳期間，見過一名女士與阿芝九成相似。

Winnie日前就到好好茶餐廳了解，然而，茶餐廳每日客似雲來，職員均坦言難以辨認，不過就容許Winnie在門外貼尋人啟示，算是幫了一個大忙。

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獲領養至紐西蘭成長

阿芝透過電郵向《香港01》表示，現在居於紐西蘭奧克蘭，與養母居住，有兩名姐妹及兩名兄弟，她稱自己曾離婚，現在有一名伴侶，育有兩女一男，現任職餐飲助理。

事實上，阿芝在年少時已開始試着尋找親生父母，斷斷續續找了四、五十年，其養父養母亦十分支持，二人甚至在70年代專程跑到香港，希望找到更多線索，可惜無功而還。而尋親過程中讓阿芝大惑不解的﹐是護照及領洗證書兩份僅存的文件上，寫著不同的出生日期，分別是1957年2月15日及1957年2月22日。

為了解開自己身世之迷，阿芝試過向紐西蘭及香港兩地社福部門申請查閱更多資料，也曾嘗試基因配對庫，並將自己資料登到尋親網站look4mama.com上。