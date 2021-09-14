回港易｜福建莆田爆疫　何栢良促類似情況應即熔斷：病毒唔會等你

福建莆田近日新冠肺炎疫情嚴重，澳門政府上周五（10日）已宣布，收緊對該地區抵澳人士的檢疫要求。不過港府則在上周六（11日）傍晚6時許才更新名單，指該地區港人暫不能透過「回港易」來港免檢疫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）認為，「察覺（個案）之後通報香港中間或有小小滯後」，強調如遇相關情況應馬上「熔斷」回港易計劃，直言「病毒唔會等你」，如免檢疫單靠進行檢測有機會走漏個案。他又指，如追查到有參與計劃人士8月底至今有暴露風險，建議政府應作出跟進。



9月12日晚上，在福建省仙遊縣，醫務人員正在為一位幼兒進行咽拭子採樣。（中新社）

何栢良今日在港台節目《千禧年代》中指，福建莆田市疫情爆發聚焦三個群組，最早由莆田開始，根據內地調查指，確診者由新加坡入境廈門至確診超過21日，故較大機會是在檢疫中心內受感染。

何栢良表示，源頭個案的一家人亦受感染，其工作的多個室內地方，包括工廠等亦出現散播。目前內地已在廣泛地區進行檢測，何預料新增個案「陸續有嚟」，至於會否擴散，則要視乎其他省市衍生新群組。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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港府被質疑「慢半拍」 何栢良促應變加快

被問到港府「慢半拍」，比澳門延遲近一日才宣布曾赴莆田的港人暫不能透過「回港易」來港。何栢良指，澳門一向以來處理疫情相當快同嚴謹，加上已經和內地「通關」；認為港府疫情應變加快，才可令內地更放心通關。

對於衞生署科學委員會，將研究青少年是否可只打一劑復必泰疫苗，何栢良稱，根據全球監測，接種疫苗後出現心肌炎個案相當輕微，經休息自然康復。目前關於只打一針成效的數據及資料較少，強調12至17歲人士接種是「好處大過風險」，故認為應維持兩針接種。