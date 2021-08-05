回港易暫停｜政府再轉軚　內地、澳門已打針人士檢疫期可縮至7日

內地Delta變種病毒疫情蔓延，港府周三（4日）公布，回港易計劃暫不適用於從廣東省以外地區及回港前14日曾到廣東省以外地區的人士，他們抵港後須在住所家居隔離14日，並要接受5次病毒檢測，已打針者亦不可縮短檢疫期。

不過，政府相隔24小時後又「轉軚」，指曾逗留在內地或澳門的人，倘若已完成疫苗接種，抵港後只須接受7天家居強制檢疫，其後7天自行監察，並要接受6次強制檢測。



港府8月4日指從廣東省以外地區及回港前14日曾到廣東省以外地區，抵港後須在住所檢疫14日，並要接受5次病毒檢測，已打針者亦不可縮短檢疫期。但是，政府一日後又「轉軚」，曾逗留在內地或澳門的已完成疫苗接種人士，只須接受7天家居強制檢疫。（資料圖片）

政府周三晚上發新聞稿指，因應內地最新疫情發展，周四(5日)起除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃返港而獲豁免檢疫。

在抵港當天或之前14天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人士，在抵港後將不會獲得豁免檢疫，必須接受14天家居強制檢疫，另在檢疫期間須在抵港第3天、第7天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。新聞稿提及，「因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用」。相關新安排惹來不少港人批評，有內地媒體亦以港府即將更改的海外回港檢疫安排作比較，指海外地區高風更高。

事隔一日政府再「轉軚」，周四晚上發稿指指從內地、澳門及台灣的抵港人士，如已完成疫苗接種，其強制檢疫期將可繼續按既定安排獲得縮短。政府指，在抵港當天及之前14天曾逗留在內地或澳門的已完成疫苗接種人士，只須接受7天家居強制檢疫，其後7天自行監察，在檢疫期間須在抵港第3天和第5天，以及完成檢疫後的抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

此外，政府將由8月9日起要求曾逗留除廣東省以外其他內地地區或澳門人士，在登上民航客機來港時，須出示預定起飛時間當天或之前3天內進行的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；未能出示有關陰性檢測結果證明的人士將不能登機來港。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

