第四季就業展望兩極發展　25%僱主有意請人　17%企業料裁員

本港最新失業率稍降至5%，跨國人力機構ManpowerGroup今日（14日）發布的第4季就業展望調查報告，有25%僱主有意增聘人手，但同時有17%受訪僱主稱會縮減人手。就業展望指數方面，金融、保險和房地產行業按年升15個百分點，信心較樂觀，保險業僱主預計通關後，大灣區及內地客戶將繼續來港投保。



調查成功訪問167名僱主，有25%僱主表示來季有增聘人手意欲，17%僱主表示縮減人手，而53%表示維持不變凍結人手，經季節性調整就業展望指數上升7個百分點，按年上升10%。

金融保險和地產業就業展望指數 按年升15個百分點

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，因本地疫情減退，部分行業招聘意欲正趨平穩方向發展。她指，6個行業包括金融及房地產業、製造業、採礦及建造業、服務業、運輸及公共事務業，以及批發及零售業，招聘意欲按季有改善。

當中金融、保險和房地產業錄得11%就業展望指數，按年升15個百分點。徐指，不少企業計劃來港上市，金融行業僱主競爭人才滿足。同時，「跨境理財通」已經啟動，廣東九個城市的居民將可以購買香港和澳門的投資產品，同時港澳散戶投資者也將能夠購買內地的投資產品。徐玉珊指，不少銀行在人手上也有增聘的趨勢。

保險業料大灣區及內地客通關後來港投保 業務將增長

另外，保險業僱主預計通關後，大灣區及內地客戶將繼續來港投保，業務會進一步增長。一手及二手房屋市場銷售理想，二手行業亦積極擴充，刺激行業人手需求。

應屆大學畢業生起薪點介乎1.3至1.5萬

徐玉珊又預期失業情況會趨平穩或改善，應屆大學畢業生方面，今年調查發現他們起薪點介乎1.3至1.5萬，而許多畢業生已經踏入職場，部分是合約制，相信完成合約後，不少將有機會轉為全職。