調查：逾半受訪婦女疫情下失業或開工不足　子女留家網課壓力大

過去一年疫情反覆，多個行業大受影響。有關注婦女權益組織早前進行調查，以了解疫情對婦女就業、收入及情緒影響。結果發現，旅遊業、酒店業、零售等是失業重災區，逾半受訪者都失業或開工不足，最令婦女感到有壓力，是子女因疫情變成留家網課。團體建議政府開設更多短期職位，並要求教育局盡快全面復課及加強托兒支援。



香港好聯盟主席陳婉嫻表示，上月4日至20日展開調查，收集了443份有效問卷，並與135名婦女進行焦點訪談。聯盟表示，旅遊業、酒店業、零售及航空業等是失業重災區，21%受訪者處於失業狀態；31%人開工不足，只有48%人全職工作。

疫情亦影響婦女情緒，有45.7%受訪者認為有負面影響。焦點小組的調查顯示，以5分為最高分壓力值，前三名包括小朋友留家網課（壓力值4.2分）、家庭經濟、入息變化（壓力值3.8分）、家用開銷緊缺（壓力值3.7分）。調查又顯示，有47%受訪者期望「加碼」派錢。

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香港好聯盟執委何琴琴稱，曾遇到個案育有2名小朋友，「一個上午上網課，一個下午上網課，自己又要在家工作」，直言家長感到十分崩潰。

學校若要回復全日面授課堂，教職員及學生的第二劑疫苗接種率分別達七成，陳婉嫻建議，教育局應多與學界溝通，了解實際困難，「傾多啲辦法」，看如何彈性處理不同節數。

聯盟促政府協助婦女走出疫情、失業困擾，包括全面復課、加強托兒支援。至於就業方面，聯盟建議政府開設短期職位，並增加再培訓課程津貼，尤其是多個缺人行業，如安老行業、托兒服務。

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