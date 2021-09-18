輪椅人士常遇拒載　無障礙的士退役恐冇車搭　走入社區難上難

東京殘奧延續東京奧運港隊取得佳績，掀起難得的關注，亦引起更多人討論傷健共融，但傷殘人士要走出蝸居、走入社區，是否真的「無障礙」？「日日見到你，就係知道你係一份子。」路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通認為，對輪椅人士的誤解、恐懼源於認識不足，他分享不少的士司機怕麻煩，輪椅人士遇拒載情況普遍，而市面部分無障礙的士「落地」多年，即將被淘汰，又有傳新車無法到港，加上目前無障礙小巴數量少、復康巴士輪候時間長，令傷殘人士外出難上加難，冀政府加強支援，願傷健共融不再是議題與訴求：「當有日社會無需再提及傷健共融，我哋先係真正融入社區。」



蘇永通今年33歲，16年前在泳池不小心摔倒，頸椎受傷致癱，從此需靠輪椅代步。（盧翊銘攝）

的士司機嫌麻煩 有輪椅朋友遭連環拒載

蘇永通今年33歲，16年前赴新加坡探親時在泳池不小心摔倒，頸椎受傷致癱，從此要靠輪椅代步。社會進步，無障礙設施趨普遍同時，交通工具設計上更友善，如所有地鐵站設有升降機、輪椅輔助車，絕大部分巴士已經有輪椅位、引入無障礙的士，不過是否等於「全港無障礙」？

蘇永通無奈指，輪椅人士被拒載情況普遍，曾有朋友醫院覆診後回家，到的士站輪候混能的士，卻連遭4名司機拒載：「我呢架車無嗰塊斜板、唔識整......」蘇解釋，因安放收起輪椅人士上落斜板便至少需要5分鐘，司機亦要主動檢查好一切，包括拉好安全帶等，不少的士司機嫌麻煩，寧靜拒載。

蘇永通無奈指，輪椅人士被拒載情況普遍，司機往往有不同藉口，「我呢架車無嗰塊斜板、唔識整......」。（盧翊銘攝）

憂星群的士被淘汰 輪椅人士外出難上加難

蘇永通指，無障礙的士中，NV200石油氣版型號設計較大且長身，加上可由後門上落，方便使用大型輪椅人士。不過，目前逾80輛無障礙的士料兩年後退役，他直言感到擔心，且受影響的不只是殘疾人士，更包括長者、術後復康病人。蘇說，行走醫院線的無障礙小巴全港僅得3架，復康巴士又難預約：「特別係住邨、交通不方便的朋友，」

當有日社會不再提及傷健共融，便是真正的融入社區。 路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通

願傷健共融不再是議題 更多傷殘人士真正走出去

殘奧掀起小熱潮，大眾焦點亦多了放在殘疾人士身上，蘇永通認為運動是一種媒界，連結起各方，由80、90年代時社會未如現今開放：「老前輩都會講，當年情況比較惡劣，思想較抗拒、歧視，甚至會惡言相向、吐口水」隨知識水平提升，大眾對病症認識更深，恐懼自然減少，加上更多傷殘人士願走出街上：「日日見到你，就係知道你係一份子」。

冀《施政報告》投放更多資源助傷殘人士

新一份《施政報告》下月出爐，他希望政府投放更多資源，包括推出更多運動、社區活動，「願意出嚟都要搵目的，如何可以投入、融入社區……當有日社會不再提及傷健共融，便是真正的融入社區。」