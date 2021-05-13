嶺大研可重用ASTM Level 3全透明口罩　助聽障人士無障礙溝通

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-13 14:03

新冠肺炎疫情下口罩已成日常「必需品」，但也令聽障人士，難以透過讀唇及觀察他人面部表情，進行日常交流。嚴重聽障人士李素心表示，疫情後因為人人戴口罩，遇到不少溝通問題，如到診所看醫生時，只能透過寫字交流，感到十分不方便。 嶺南大學「嶺大創業行動」獲香港聾人福利促進會（聾福會）邀請，針對聽障人士需要，設計出防護規格達到ASTM Level 3標準的全透明過濾口罩，其全透明及不反光設計，讓聽障人士能安全而清晰地看到對方面部表情，達至無障礙溝通。口罩並且可以重複使用，用酒精或者番梘液清洗即可。

李素心事深度聽障人士，她在疫情中遇到許多不便，曾試過用手寫字與醫生溝通。（受訪者提供）

深度聽障人士李素心表示，疫情下由於市民須佩戴口罩，不論是在餐廳、診所還是到公司上班，都難以再靠讀唇得知其他人的訊息，對生活造成困難。朋友、同事尚能偶爾除下口罩溝通，然而李素心有一次去看醫生時，因為診所感染風險大，只能與醫生寫字溝通，讓她覺得沮喪。

抗病毒鍍膜可達8個月保護

市面上不少全透明口罩都不合防疫規格，而具病毒過濾功能的半透明口罩，則有嚴重反光、霧氣及透明部分太小等問題，未能讓聽障人士安全而無障礙地溝通。嶺大設計的全透明過濾口罩正下方位置，設有H13 HEPA 高效顆粒空氣過濾網。根據美國太空總署的研究文獻，HEPA可過濾99.95%病毒，達到ASTM Level 3標準，所以該口罩比一般的外科口罩具有更高透氣度。

口罩外殼採用抗病毒鍍膜，可提供長達8個月的抗病毒保護，而口罩內層也具備持久抗霧功能。口罩亦可重複使用，只需每兩星期更換H13 HEPA 濾網，以及每天以70%酒精直接清潔外殼即可。

口罩靈感來自隱形戰機 僅重41克

嶺大創業行動總監高永賢表示，設計靈感源自隱形戰機，口罩結合多邊形平面視窗及低棱角表面的設計折射燈光，大大減少反光問題。口罩全透明的設計，使佩戴者說話時的口型及表情，均能夠輕易展示於人前。加上口罩邊緣以柔軟物料製成，能緊貼面型，佩戴者說話時口罩也不會輕易移位。

口罩的重量僅41克，與一副眼鏡重量相約，另兼容耳掛式及頭戴式設計，可減低需長期佩戴助聽器的聽障人士耳朵的負擔，另適合小耳症病人及需要佩戴頭巾人士的特別需要。高永賢又指，未來目標將設計一款尺寸較小的口罩，適合8歲以上小童使用。

首批10萬個可在3個月後投產 售價料200元以下

首批約10萬個口罩可在約3個月後可生產，料聽障人士、社工等會優先使用，惟目前最大的挑戰，是模具價錢及生產商的數量較少，盼可籌款約150萬元。高永賢又預料口罩的售價會低於200元一個。

聾福會服務協調主任註冊社工陳美玲指出，目前透明口罩在香港並不普及，市面上大部分全透明口罩並沒有過濾病毒功能，削弱聽障人士使用意欲，呼籲政府部門、公營機構、大型服務業提供者，主動為前線工作人員，提供具防疫功能的全透明口罩，以便聽障人士讀唇及溝通。她又指，希望可加強公眾教育，日後在街上若遇到有人戴類似口罩，能夠予以理解。