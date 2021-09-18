逾80部無障礙的士將退役　擬用日產Serena接班　料當局月內有消息

港府雖有推廣無障礙交通，鼓勵公共運輸業界引入車款，方便輪椅人士。對部份輪椅人士乘坐的士，會是較方便選項，不過卻非所有的士車款都能便利殘障人士。其中較受歡迎，能夠讓輪椅人士直接坐著輪椅上車的一款的士，因生產商日產停產，料於兩年內淘汰。輪椅人士未來出行或會受阻。

忠誠車行旗下的星群的士，於2015年引入日產車款作無障礙的士使用，現時車隊82輛無障礙的士，因老化開始頻頻要維修，預計兩年後全數需要退役。業界指，雖然本港流行的另一款豐田混能的士，聲稱可作無障礙的士，但電動輪椅等體積較大的輪椅，無法進入車廂，冀政府可特別批准引入其他的士車款，以便輪椅人士可繼續安心出行。

運輸署表示，考慮到輪椅乘客的實際需要，正與的士業界及車輛供應商積極商討，包括考慮以平行或個別進口模式引入合規格車輛，料本月內落實詳情。



輪椅乘客若乘坐混能的士，需要由側門上落，進入車廂後再轉90度至面向前方，由於車廂擠逼，若輪椅太大就無法乘坐。(盧翊銘攝)

星群的士於2015年引入90多輛日產NV200作的士使用，該車款比常見的豐田金豐的士寬敞，輪椅人士可從車尾，直接上落的士。惟NV200車款已停產，忠誠車行執行董事鄭敏怡說，其車隊有12輛NV200的士，已因無法再維修需要退役，剩餘的82輛的士，維修越趨頻繁，維修需時亦越來越長，預視兩年後車隊所有NV200的士都要逐漸退役。

豐田金豐混能的士最常見 惟部份輪椅無法上落

運輸署數據顯示，本港有3款合共逾2,200輛可供輪椅上落的士，約94%為豐田金豐混能的士，另外一款為豐田Noah。鄭敏怡說，最常見的豐田混能的士，雖標榜可供輪椅上落，但實際使用時要額外放置踏板，亦要收起車廂內的乘客座椅，加上該車款以側門上落設計，輪椅進入車廂後要轉90度角。若在斜路上客，輪椅容易翻側，只有輕便運動輪椅等適用，其他後輪較大、椅背較高，或電動輪椅等，一概都無法乘坐。

星群的士於大嶼山也有引入兩架金豐混能的士，服務需要到大嶼山的輪椅人士。惟鄭敏怡說，曾有乘客失望而回，「有乘客覺得自己架車（輪椅）好細，同司機講一定上到，當然嚟到上唔到車都有，變咗乘客失望、行程亦都受阻。」她形容，要以豐田金豐混能的士取代NV200是「冇咩可能」。

車行擬引入日產Serena 水貨車作無障礙的士 憂難過關

面對日產無障礙的士即將退役，星群的士曾尋覓其他適合車款接替，但成本以至政府是否批准應用都是難題。她說，現時NV200使用石油氣為燃料，每公里燃料費約7至8毫，較普通的士貴約一倍，但現時已無可應用尾板上落的石油氣車選項，若改用電油車，每公里油費要1.2元，對司機而言較難營運。」不過鄭說，仍希望可引入新車，「寧願有，係貴啲，但都好過完全fade out(淡出)呢個市場，冇再提供呢啲服務。」她說，有社福機構反映，得悉無障礙的士車隊兩年後退役，都相當緊張。

鄭敏怡續說，現時有意引入日產另一車款——「Serena E Power」替代NV200，車行已自行購入兩架試用。不過使用其他車款作的士用途，並加設輪椅繫穩裝置等設備，需要呈交資料予運輸署審批。鄭指出，對於引入該車款在港作的士用途，車廠會有其考慮，亦未必願意為約100架車的訂單，而花額外功夫準備文件，故只能考慮循水貨途徑入車。她坦言，港府對引入水貨車作的士用途的審批要求或會更高。

鄭敏怡說，另一間提供無障礙的士服務的「鑽的」車隊，過去亦是由政府特別批准引入車款在港作無障礙的士用途，認為既有先例可循，冀運輸署可以「開綠燈」批准使用。

運輸署：考慮平行或個別進口模式引進 料本月落實詳情

運輸署回覆《香港01》查詢時表示，新型號的士進口須通過車輛類型評定機制審批，需要車輛製造商或其本地授權代理，提交技術資料文件，及安排一輛樣辦車作檢驗，而無障礙的士的輪椅繫穩裝置等設備，以及車身改動工程，亦須符合相關國際認可標準。車上所有改動工程，亦須獲車輛原廠認可，確保車輛安全不受影響，才可通過檢驗。

運輸署續指，考慮到輪椅乘客實際需要，正與的士業界及車輛供應商，積極商討引入配備專門接載輪椅乘客之的士型號，包括考慮以平行或個別進口模式，引進合規格車輛作無障礙的士用途，預計可於本月內落實引入相關的士詳情。

代理商︰將視乎的士車行需要 聯絡車廠訂購

日產香港代理商合誠汽車表示，引入的士車款需視乎數量、車廠的營商意願及運輸署要求等，部分車廠或有其營商方向，指作公用車用途，出牌及驗車或會涉及較多程序，將視乎的士車行客人的需要，為其聯絡車廠訂購及準備文件。