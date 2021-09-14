全港逾三千間C、D類處所　19名餐廳及酒吧負責人違規遭檢控

政府早前宣布推出「疫苗氣泡」，將餐廳分為ABCD四級制，就疫苗接種等程度放寬營業限制。

食物環境衞生署今日（14日）表示，截至9月9日，全港分別有2,332間及1,150間登記為C類及D類運作模式的餐飲處所。在過去周末，署方共向涉嫌違反《規例》規定的19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧／酒館負責人展開檢控程序，亦向涉嫌違反規定的3名處所員工，以及24名顧客發出定額罰款通知書。



政府早前宣布推出「疫苗氣泡」，將餐廳分為ABCD四級制。（資料圖片/李澤彤攝）

食物環境衞生署表示，在過去周末，食環署共巡查了1, 447間餐飲處所，共向涉嫌違反《規例》規定的19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧／酒館負責人展開檢控程序，並要求相關餐飲處所採取減低傳播風險的相應措施。

署方指出，有關餐飲處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在晚上6時正起停售或供應在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，直至翌日上午4時59分，並不得安排多於二人同坐一桌，為期3天、7天或14天不等；而酒吧／酒館則須關閉14天。

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兩員工涉嫌違接種疫苗規定被罰款

此外，署方亦向涉嫌違反規定的3名處所員工，以及24名顧客發出定額罰款通知書。當中，兩名員工涉嫌違反接種疫苗規定、一名員工涉嫌違反定期檢測規定，而有關顧客主要涉嫌違反與「安心出行」流動應用程式相關的規定，或身處餐飲處所「特定範圍D區」或酒吧／酒館內而違反與接種疫苗相關的規定。

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