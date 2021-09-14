國泰空姐餵母乳未打針被炒　稱有患癌員工持醫生紙豁免亦遭解僱

國泰航空早前宣布解僱尚未接種疫苗、又沒有提交醫療豁免證明的機組人員，因餵哺母乳而希望推遲接種疫苗的Janice亦是其中一名被解僱空中服務員。Janice育有不足兩歲小朋友，原打算餵哺母乳至年底。

當國泰要求機組人員打針時，Janice已向公司指定醫生求診，醫生指需時等更多報告才再判斷，惟國泰上周仍因她沒有打針而解僱。Janice坦言十分失望及傷心，更指有患癌症同事獲醫生證明不適合接種任何疫苗仍被解僱，國泰更向該員工稱「會唔會考慮唔聽醫生意見呢？」Janice直言，會向勞工處及平機會投訴。



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Janice為國泰前空中服務員，於國泰已工作7年。她今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，原打算在國泰「做到退休」，「真係好鍾意呢份工，夢想係等小朋友大個帶佢周圍去玩」，然而上周卻被國泰無情解僱。她早前已向國泰提交醫生證明，當中未有提及是否適合接種，僅指需要更多數據支持是否不影響餵母乳。

她強調並非拒絕接種疫苗，「只係想完成餵母乳再打，希望可以遲少少打」，指本打算年底前會打針。然而上周仍被解僱，她無奈批評國泰不近人情，「唔知會唔會有副作用，如果有事係咪國泰承擔醫療費用？」根據Janice了解，有另外三位同樣是因餵哺母乳原因而未打針的員工，被國泰解僱，不過她們曾再聯絡國泰，惟電話並無人接聽。

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國泰被指要求患癌員工不聽醫生意見

另外，Janice亦得悉有在國泰工作30年的員工，因患癌症免疫力低，即使有醫生證明不適合接種任何疫苗，最後仍遭解僱，國泰更向該員工提出「會唔會考慮唔聽醫生意見呢？」Janice坦言十分驚訝，質疑國泰是為了「交數」才催逼員工接種疫苗，「風險要我自己承擔，點解仲要逼我哋？」

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日於同一個節目中表示，對懷孕及餵哺母乳的婦女而言，科興疫苗是「禁忌」，因暫時未見相關資訊。復必泰則適合接種，並指香港婦產科學會亦更新建議，相關婦女可接種復必泰。何認為，公司和僱員之間應加強溝通。

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