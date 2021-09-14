增兩宗輸入個案　包括一名在港打針外傭　本地連續28天零確診

本港今天（14日）新增兩宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，其中一人是一名53歲外傭，由菲律賓抵港，她在5月時已在香港完成接種復必泰疫苗。至今本地已經連續28天零確診。

而今天的初步確診個案少於5宗。



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



衞生署衞生防護中心公布，截至9月14日零時零分，中心正調查兩宗新增確診個案，至今本港個案累計12 149宗（包括12 148宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。第12153宗個案是一名53歲女子，她無病徵，9月1日坐5J272航班由菲律賓抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫期間第12天的樣本確診，沒有N501Y變種病毒，而E484K和L452R的結果則待定。她在4月10日及5月1日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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第12154宗個案是一名49歲男子，他無病徵，9月10日坐QR818航班，由卡塔爾抵港，入住何文田九龍維景酒店，檢疫第3天的樣本陽性，並驗出L452R變種病毒。他在3月18日及4月15日於香港接種兩劑科興疫苗。

過去14天（8月31日至9月13日）累計報告41宗個案，全屬輸入個案。

中心亦提醒與跑馬地藍塘道110號安碧苑相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

