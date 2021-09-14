香港航空往上海航班收炸彈恐嚇折返機場　一周內再爆「詐彈」驚魂

香港航空今日下午1時啟程往上海浦東的航班HX246，在飛行約半小時後，香港機場管理局及香港航空收到有人報稱有炸彈，航班隨即折返香港國際機場，於下午約4時半安全降落。



警方表示，案件列作炸彈嚇詐案。今次事件是繼上周六（11日）國泰航空飛北京航班發生「詐彈」驚魂後，一周連續第二次有航班收到炸彈恐嚇。



香港航空往上海浦東機場的HX246航班在起飛約半小時後，機管局收到有人在機上放置炸彈。（資料圖片）

警方列炸彈嚇詐案 暫未有人被捕

香港航空HX246航班今日（14日）下午約1時啟程飛往上海浦東國際機場。據了解，機管局收到電郵，有人報稱機上有炸彈，同一時間也有人在香港航空聊天室留下同樣訊息。

警方表示，航機起飛後，在下午2時22分接獲案件，有人聲稱在一架前往內地的航機上放置了炸彈。警方接報時該航機已離港，警方及相關機構啟動有關程序處理，事件中無人受傷，案件列作炸彈嚇詐，由機場警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方強調，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁3年；如經循公訴程序被定罪，則最高可被判處罰款15萬元及監禁5年。

香港航空HX246在溫州市上空折返香港。（FIGHTRADATR24網頁截圖）

港航：載有56位乘客及機組人員

香港航空表示，HX246航班載有56位乘客及機組人員，於下午2時06分、自起飛後約30分鐘，接獲地面通知機上疑有構成威脅飛行安全的情況。為確保乘客及機組人員安全，航班決定折返並於下午4時24分降落於香港國際機場。港航表示，所有乘客、行李和飛機完成徹底檢查後，航班已於晚上8時48分起飛繼續前往目的地。

港航稱已就事件通報有關當局，並會配合進行調查。

機管局：機場運作不受影響

機管局表示，今日下午約2時收到有人報稱已啟程的HX246上有炸彈，局方隨即通知警方及航空公司。航班折返香港並已於下午4時33分安全降落，機場運作不受影響。