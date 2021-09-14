強制檢測｜寶血會思源學校等9校爆流感上榜　楊潤雄開學日到訪

食物及衞生局今（14日）晚上公布強制檢測公告，有9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，涉事6間學校及3間學校的指明級別，被納入強制檢測公告，師生須於最遲周四（16日）完成檢測，或最遲周六（18日）交回樣本瓶。



上榜學校包括青衣天主教聖多默幼稚園、旺角救世軍海富幼兒學校，以及荃灣寶血會思源學校等。教育局局長楊潤雄曾於開學日，出席寶血會思源學校開學典禮，不過由於公告僅涉及該校二年級師生，相信局長及其隨行人士不受影響，已經完成疫苗接種人士也毋須檢測。



另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，兩個指明地方人士需再次檢測，包括香港足球會咖啡廳及灣仔天樂廣場Pinnacle Performance。



▼9月14日強制檢測公告詳情▼



▼9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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6幼稚園全校強制檢測

食衞局指，由於9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，遂被納入強制檢測公告。完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告。

涉事學校名單包括大埔東華三院洪王家琪幼稚園、大埔匡智會匡智松嶺學前兒童中心、青衣天主教聖多默幼稚園、旺角救世軍海富幼兒學校、大埔明雅中英文幼稚園、沙田香港基督教女青年會隆亨幼兒學校。

位於旺角的救世軍海富幼兒學校爆發流感，師生需於指定日期前完成強制檢測。(旺角救世軍海富幼兒學校官網圖片)

凡於本月1日至14日期間曾逗留逾兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），均須於本周四(16日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月18日或之前交回。受檢人士若在本月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告。

大埔安埔里新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校。(學校網頁圖片）

3小學各有一級師生納入強檢

荃灣寶血會思源學校二年級師生、元朗鐘聲學校一年級師生，以及沙田小學一年級師生，亦有同樣檢測安排，涉及時間同樣是本月1日至14日。



值得注意的是，教育局局長楊潤雄曾於開學日，出席寶血會思源學校開學典禮，他致辭時曾表示，去年受疫情影響，大部分學校開學禮只能以網上形式進行，疫情現已漸趨平穩；局方亦容許學校按照教職員及學生接種疫苗的情況，相應恢復一些面授課堂及課後活動的安排，他感謝校長及教職員緊守崗位。不過，由於強檢公告僅要求指定年級師生檢測，相信局長及其隨行人士不受影響。

教育局局長楊潤雄曾於開學日，出席寶血會思源學校開學典禮。(梁煥敏攝/資料圖片）

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月15 日)▼



香港足球會咖啡廳等2處所覆檢

此外，香港足球會咖啡廳及灣仔天樂廣場Pinnacle Performance，屬再次檢測的指明地方

，曾分別於8月27日上午7時半至11時半、以及上午6時至8時到訪人士，同樣須於本周四或之前接受檢測，若於本月12至14日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告。