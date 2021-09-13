新冠肺炎・9.13｜有中學中六首恢復全日面授　留院逾年患者病逝

本港疫情持續平穩，今日（13日）新增1宗輸入個案，再次沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會，為連續第27日本地零確診。新增輸入個案的26歲男患者從卡爾抵港，在5月時已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

不過，接種疫苗及預約人數持續下滑，接種率每日緩慢增長。特首林鄭月娥昨被問及會否強制打針說希望「再畀啲時間」鼓勵市民打針，「再睇下一階段情況如何，因為香港社會每次你去強制，都會有一啲反彈。」



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▼9月13日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜19間學校爆流感上榜 涉迦南幼稚園、真道書院小一

9月14日【00:19】開個踏入第三周，愈來愈多學校爆流感。食物及衞生局周一（13日）晚上公布強制檢測公告，有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間幼稚園及4間小學的小一班，被納入強制檢測公告，師生等須於最遲周三（15日）完成檢測，或最遲周五（17日）交回樣本瓶。上榜學校包括九龍塘迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道) 、朗思國際幼稚園(馬鞍山)、浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級及真道書院一年級等。

另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，兩個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括梅窩的梅窩中心中國熊及梅窩銀輝大廈A座羅馬餐廳。

▼地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼



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新冠疫苗｜開放打針第200日萬人打首針 5800人預約谷底回升

【22:06】港府開放疫苗接種計劃踏入第200日，本港今（13日）共有約3.6萬人接種疫苗，當中1.05萬人是打首針，較昨日多200人，其中接種科興人數亦見微增。計劃開展以來，本港累計435萬人已打首針，即有64.6%12歲及以上市民已接種疫苗，佔全港人口58%。



預約接種疫苗人數自昨日創新低後稍見回升，今約有5,800人於網上登記，較昨日增加38%或1,600人。

新冠肺炎｜確診六旬翁留院逾年病情惡化昨離世 累計213人亡

【19:39】醫院管理局公布，一名67歲男病人（個案編號：4833）因確診2019冠狀病毒病，於去年9月1日入住基督教聯合醫院接受治療，其後獲衞生署解除隔離令並繼續留院，病人病況持續惡化，延至昨日（12日）下午6時22分離世。連同上述病人，至今共有205確診病人於公立醫院離世，另有8人非在公立醫院離世或死後確診，總計213名病人染疫死亡。

死者在8月20日發病，9月3日公布確診，屬源頭不明個案。他生前與太太居於觀塘秀茂坪南邨秀旺樓，平日二人會到油麻地新填地街售中藥，其64歲遺孀也是患者之一（第4898宗個案）。

對上有新冠肺炎患者死亡已是兩個多月前，一名78歲有長期病患的男病人（個案編號：6794）於去年12月4日確診入住廣華醫院接受治療，經治療後病毒檢測呈陰性，衞生署於12月23日解除他的隔離令；惟病人情況持續惡化，延至今年7月4日晚上8時35分離世。

大埔保良局鄧碧雲幼稚園爆上呼吸道感染 涉20學童 全校師生強檢

【17:50】衞生防護中心公布，大埔保良局鄧碧雲紀念幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，全部人毋須入院，該校今日會被納入強檢，並要停課至少五日進行清潔。

新冠肺炎｜卡塔爾抵港男患者帶變種病毒 5月在港完成接種復必泰

【14:15】衞生防護中心公布正調查1宗輸入確診個案，至今本港個案累計12 147宗（包括12 146宗確診個案和一宗疑似個案）。今日新增個案的26歲男患者從卡爾抵港，並在5月時已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

有國泰員工指，已向公司交心電圖，最後仍被解僱。（資料圖片）

國泰員工心口痛沒打針被炒 平機會接查詢：視乎個案或可提訴訟

【14:14】國泰航空指從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，上周更確認已解聘未有提交醫療原因豁免證明的機組人員。平機會主席朱敏健今指，若有員工因醫學理由未能達公司要求打針，並因此受差別待遇，可向平機會投訴，平機會將視乎情況考慮介入，甚至提出法律訴訟。

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竹篙灣明早接受預約料瞬間爆滿 外傭中介冀加碼：依家唯有鬥快

【12:47】外傭檢疫單位供不應求，政府本月20日將開放大嶼山竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，明日（14日）早上9時起接受預訂。有外傭中介預計，明天首日開放預約將會瞬間爆滿，期望如來港菲傭感染率受控，政府應逐步開放更多檢疫單位。

地利亞協和分校對全校接種率達70%樂觀 校長：恢復活動意義更大

【12:22】教育局指學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，觀塘地利亞修女紀念學校（協和）成為首間符合條件的學校。該校校長林艷玲表示，教師接種率已超過90%，而中六學生疫苗接種率約為74%，今日（13日）中六級率先恢復全日面授。

對於何時才可恢復全校全日面授，林指現階段先收集學生接種紀錄，並估計高中學生9月底打兩針比例有80%以上，對全校接種率達70%亦感樂觀。目前希望先在中六級別試行，「觀察下再慢慢吸收經驗，希望擴展去其他級別個陣，問題唔會太多」。

【12:18】消息指，本港今日沒有源頭不明本地個案，不設疫情記者會，為連續第27日本地零確診。

觀塘地利亞修女紀念學校（協和）中六今日首日恢復全日面授課堂，為全港首間。（張浩維攝）

地利亞修女協和分校中六級今恢復全日面授 學生：對DSE好大幫助

【10:38】教育局指學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，觀塘地利亞修女紀念學校（協和）成為首間符合條件的學校，該校中六學生今日（13日）下午亦須在校上課。



有中六學生指可恢復全日面授課堂心情興奮及期待，因學校學習環境比家中理想，「可以同同學一齊投入學習」，相信對應考明年中學文憑試（DSE）有很大幫助。

香島中學中六生9月23日恢復全日面授 飯堂將設隔板供學生午膳

【09:36】學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，教育局早前指收到5所中學申請，主要為中五及中六級學生。首間符合條件的地利亞修女紀念學校協和分校，於今日（13日）恢復全日面授。



將軍澳香島中學校長鄧飛在港台節目《千禧年代》指，該校中六級學生將於本月23日恢復全日面授，將會在學校飯堂設置間隔板供學生在校午膳。他又指，校方正研究為已打齊兩針的學生，安排下午在校活動，不過認為要留意或帶來標籤作用。

新冠肺炎｜精神科醫生：疫下焦慮症學生驚染疫 頻消毒書本洗書包

【00:00】新冠疫情下開學已近兩周，有公立醫院精神科醫生表示，過去一段時間，網課與實體課交替，部分學生較難適應，易有情緒困擾，有關情況增多；少數患有焦慮症的學生，對疫情感到擔心，過度清潔以防疫，例如經常消毒書本、洗書包，建議家長關心子女上學情況，鼓勵他們分享想法與感受，細心聆聽，切忌「說教」。

葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，因應疫情發展，上學模式經常改變，網課與實體課交替，多了學生難適應。（胡家欣攝）

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昨日總覽：新冠肺炎・9.12｜新增3宗輸入個案 打疫苗及預約人數陷低谷

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