新冠肺炎｜確診六旬翁留院逾年病情惡化昨離世　累計213人亡

事隔兩個多月後，本港再有新冠肺炎病人離世。醫院管理局今（13日）公布，一名67歲、去年確診的男病人，於去年9月1日入住基督教聯合醫院接受治療，其後獲衞生署解除隔離令並繼續留院，惟病人病況持續惡化，延至昨日（12日）下午6時22分離世。醫管局指，至今共有205名確診病人於公立醫院離世；另有8人非在公立醫院離世或死後確診，總計213名病人染疫死亡。

翻查資料顯示，死者生前居於秀茂坪南邨，與同樣染疫的妻子在新填地街66號售賣中藥，惟入院接近一年後，最終返魂乏術。



醫院管理局今(13日)表示，一名67歲、早前確診的男病人，於去年9月1日入住基督教聯合醫院接受治療，其後獲衞生署解除隔離令並繼續留院，病人病況持續惡化，延至昨日離世。(資料圖片)

逾兩個月未有死亡個案

該名67歲男死者（個案編號：4833）於去年8月20日發病，屬9月3日公布確診個案，感染源頭不明，於昨日下午6時22分不治。其64歲遺孀也是患者之一（第4898宗個案），她早已康復出院。

資料顯示，本港已錄得兩個多月「零死亡」個案。一名78歲有長期病患的男病人（個案編號：6794）於去年12月4日確診入住廣華醫院接受治療，經治療後病毒檢測呈陰性，衞生署於12月23日解除他的隔離令；惟病人情況持續惡化，延至今年7月4日晚上8時35分離世。

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47名患者仍留院

醫管局另指，截至今日上午9時，昨共有4名確診2019冠狀病毒病的病人（個案編號：12067、12119、12121、12122）出院，至今共有11,850名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房，合共1,053張負壓病床，現時共有47名確診病人分別於七間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。